Nie żyje kolejny gwiazdor "Świata według Kiepskich". Znamy szczegóły pogrzebu Franciszka Komorniczaka

Franciszek Komorniczak nie żyje. Aktor ze "Świata według Kiepskich" miał 98 lat

W wieku 98 lat odszedł Franciszek Komorniczak, który budował swoją karierę filmową i telewizyjną przede wszystkim na wyrazistych rolach drugoplanowych oraz epizodach. Polscy widzowie mogą kojarzyć go z takich formatów jak "Niesamowite historie", "Pierwsza miłość" czy kultowy serial komediowy "Świat według Kiepskich", a także z filmu fabularnego "Farba". Aktor wielokrotnie powracał na plan komediowego hitu telewizji Polsat, za każdym razem wcielając się w zupełnie inne i barwne postaci.

Smutne informacje o odejściu weterana ekranu opublikował w sieci znany branżowy serwis internetowy Filmpolski.pl. Franciszek Komorniczak przyszedł na świat 18 sierpnia 1927 roku w niewielkiej miejscowości Drogoszewo, leżącej na terenie Wielkopolski. Zgodnie z oficjalnym komunikatem jego śmierć nastąpiła 19 marca we Wrocławiu, z którym był od dłuższego czasu związany.

Do opinii publicznej dotarły już pierwsze oficjalne informacje dotyczące ceremonii ostatniego pożegnania zmarłego artysty. Dom pogrzebowy Achron opublikował tradycyjną klepsydrę, z której jasno wynika, że wszystkie uroczystości żałobne zaplanowano na najbliższą środę 25 marca w stolicy województwa dolnośląskiego.

Rodzina i bliscy spotkają się o godzinie 12.30 podczas mszy świętej zaplanowanej w kaplicy Cmentarza Parafialnego św. Rodziny przy wrocławskiej ulicy Smętnej. Po zakończeniu nabożeństwa zgromadzeni żałobnicy odprowadzą trumnę z ciałem aktora na miejsce spoczynku, kończąc tym samym symboliczną ziemską drogę Franciszka Komorniczaka.

Mroczna klątwa "Świata według Kiepskich". Fani żegnają kolejne słynne nazwiska

Odejście Franciszka Komorniczaka natychmiast wywołało w internecie ponowną lawinę dyskusji na temat rzekomej "klątwy Kiepskich", z którą zagorzali fani wiążą śmierć wielu członków obsady serialu. Zmarły artysta to zaledwie jedna z wielu osób związanych z realizacją polsatowskiego hitu, które widzowie pożegnali w przeciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni. Telewizja emitowała komediowy format przez równe dwie dekady, dlatego przez plan przewinęły się setki pracowników, a ogromna część z nich niestety odeszła już bezpowrotnie.

Najwierniejsi widzowie serialu prowadzą nawet w sieci specjalną stronę z zakładką upamiętniającą nieżyjących członków ekipy filmowej, którą nieustannie i bardzo szczegółowo aktualizują. W internetowym zestawieniu znajduje się już około 90 nazwisk różnych twórców. W bardzo krótkim czasie dopisano do niego Mirosława Krawczyka, Magdalenę Majtykę oraz Ryszarda Jasińskiego, a teraz ten smutny rejestr powiększył się także o Franciszka Komorniczaka.

