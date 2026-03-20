Nie żyje Chuck Norris. Wnuczka pożegnała słynnego dziadka poruszającym wpisem

Chuck Norris nie żyje. Słynny aktor zmarł w wieku 86 lat

Chuck Norris, legendarny amerykański aktor i utytułowany sportowiec, zmarł w wieku 86 lat. Informację o odejściu odtwórcy głównej roli w serialu "Strażnik Teksasu" potwierdzili jego bliscy. Na oficjalnym profilu Chucka Norrisa na Instagramie opublikowano obszerne oświadczenie potwierdzające, że gwiazdor zmarł w czwartek rano.

Pierwsze niepokojące sygnały o stanie zdrowia aktora pojawiły się w mediach 19 marca. Jak donoszono, gwiazdor trafił do placówki medycznej dzień wcześniej z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Dokładna przyczyna śmierci Chucka Norrisa pozostaje obecnie tajemnicą. Mimo swojego wieku artysta pozostawał niezwykle aktywny fizycznie. Tydzień wcześniej opublikował nagranie z treningu z okazji swoich 86. urodzin.

Dzisiaj kończę 86 lat! Nie ma nic lepszego niż odrobina zabawy w słoneczny dzień, żeby poczuć się młodo. Jestem wdzięczny za kolejny rok, dobre zdrowie i możliwość dalszego robienia tego, co kocham. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście najlepszymi fanami na świecie. Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczyło dla mnie więcej, niż sobie wyobrażacie - napisał w swoim ostatnim wpisie Norris.

Greta Norris opublikowała wpis. Tak wspomina zmarłego Chucka Norrisa

Aktor zdobył globalną rozpoznawalność dzięki licznym tytułom mistrzowskim w karate. Chuck Norris od dawna stanowił również prawdziwy fenomen w przestrzeni internetowej. Jego ekranowy wizerunek niezłomnego wojownika walczącego o sprawiedliwość stał się inspiracją dla tysięcy humorystycznych memów i żartów.

Sam gwiazdor kina akcji podchodził do internetowej twórczości na swój temat z ogromnym dystansem. Do popularnych w sieci dowcipów odniosła się również Greta Norris, która pożegnała swojego dziadka w osobistym wpisie.

Wszyscy znaliście Chucka Norrisa jako człowieka, który dwukrotnie policzył do nieskończoności, człowieka, którego ugryzła kobra, a kobra zginęła. Był człowiekiem, który nie robił pompek, ale pchał ziemię w dół. Chuck Norris znany był z wielu niesamowitych rzeczy, ale ja jestem najbardziej dumna z tego, że poznałam go jako mojego dziadka - rozpoczęła.

W dalszej części swojej internetowej publikacji wnuczka słynnego aktora przywołała prywatne wspomnienia związane ze zmarłym. Podkreśliła, że zapamięta go jako kochającego członka rodziny, a nie wyłącznie jako gwiazdę wielkiego ekranu i bohatera żartów.

Znałam go jako starszego pana, który przychodził na dni dziadków w szkole, na moje mecze piłki nożnej i kibicował mi z największą dumą, jaką tylko mógł. Dziadka, który siadał na swoim bujanym fotelu i słuchał, jak opowiadam mu historie, a potem siadał ze mną, oglądając jego filmy i wspominając wszystkie swoje życiowe osiągnięcia z ogromnym uśmiechem na twarzy. Bawił się ze mną w przebieranki, uwielbiał żartować, a jego śmiech i uśmiech potrafiły wyrwać cię ze smutku - przekazała Greta.

Podsumowując swój emocjonalny komunikat, Greta Norris zaznaczyła, że legendarny sportowiec należał do najbardziej unikalnych ludzi w jej życiu. Kobieta otwarcie wyraziła ogromną dumę z faktu bycia jego wnuczką.

Świat naprawdę stracił ikonę, a ja straciłam dziadka. Przekaż babci, że ją pozdrawiam. Kocham cię na zawsze, dziadku - zakończyła.

