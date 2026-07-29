Andrzej Komorowski nie żyje. Znany psycholog miał 75 lat

Nie żyje Andrzej Komorowski. Znany psycholog pomagał tysiącom osób

We wtorkowy wieczór w mediach pojawiła się bardzo smutna informacja. W wieku 75 lat zmarł Andrzej Komorowski, wybitny psycholog, wykładowca, pisarz i popularny telewizyjny ekspert. Widzowie doskonale znali go z takich programów jak "Pytanie na śniadanie" czy "Dzień Dobry TVN", gdzie dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat psychologii i międzyludzkich relacji. Informację o odejściu Komorowskiego podał w mediach społecznościowych minister Tomasz Siemoniak.

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Andrzej Komorowski współpracował z TVP i TVN. Siemoniak żegna psychologa

Minister Tomasz Siemoniak opublikował w sieci wzruszający post, w którym pożegnał swojego wieloletniego kolegę, przypominając o jego ogromnych zasługach.

Bardzo smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Komorowskiego, psychologa, autora książek, wiceprezesa Radia dla Ciebie na przełomie wieków, dobrego człowieka, który pomagał wielu ludziom. Wyrazy serdecznego współczucia dla Rodziny. Cześć Jego Pamięci! - napisał w sieci.

Andrzej Komorowski od dziesięcioleci funkcjonował jako jeden z najpopularniejszych w Polsce ekspertów od relacji partnerskich. Jako uznany psycholog, mediator oraz seksuolog kliniczny zawsze służył pomocą osobom tkwiącym w trudnych sytuacjach życiowych. Swoje bogate doświadczenie przekazywał pacjentom podczas sesji terapeutycznych, ale także w publikacjach książkowych i programach telewizyjnych. Jest autorem m.in. znanej książki "Miłość ci wszystko wypaczy". W swoich wypowiedziach niezmiennie zaznaczał, że każdy z nas ma realny wpływ na to, jak toczy się jego życie.

Komorowski był również mocno związany ze światem mediów. W Pierwszym Programie Polskiego Radia tworzył felietony do znanej audycji "Cztery Pory Roku". Sprawował też funkcję wiceprezesa Radia dla Ciebie. Regularnie gościł w stacjach TVP, TVN i Polsat, gdzie wypowiadał się na tematy związane z wychowaniem, psychologią i życiem rodzinnym.

Ekspert mógł pochwalić się także imponującym dorobkiem zawodowym poza światem mediów. Jako absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim znalazł zatrudnienie m.in. w Zakładzie Humanizacji Pracy przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Później awansował na zastępcę sekretarza generalnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny. W latach 90. brał również czynny udział w projektowaniu rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

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