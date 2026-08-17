Nie żyje Hayden Panettiere. Gwiazda "Herosów" miała 36 lat

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-08-17 7:38

To niezwykle smutna informacja dla fanów na całym świecie. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, amerykańska aktorka znana z takich produkcji, jak "Herosi" czy "Nashville". Przyczyna jej śmierci nie jest na razie znana. Zgon potwierdzili jej przedstawiciel oraz rodzina.

Rodzina potwierdziła śmierć Hayden Panettiere

Świat obiegła tragiczna wiadomość. Hayden Panettiere zmarła w wieku 36 lat. Informację o jej śmierci przekazał przedstawiciel aktorki, a jej ojciec, Skip Panettiere, opublikował oświadczenie w imieniu rodziny. Aktorka zdobyła wielką popularność dzięki rolom w serialach "Herosi" i "Nashville". Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących okoliczności ani przyczyn jej zgonu.

Zobacz też: Miłość aż do końca! Joanna Rawik planowała ślub z młodszym o 25 lat ukochanym

Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?

Hayden Panettiere nie żyje

Hayden Panettiere niemal całe życie spędziła przed obiektywami aparatów i kamer. Jej kariera rozpoczęła się już w dzieciństwie, gdy występowała w reklamach i programach telewizyjnych. Z upływem lat stała się jedną z najbardziej znanych postaci młodego Hollywood, przechodząc drogę od dziecięcej gwiazdy do dorosłej aktorki.

Prawdziwy sukces przyszedł w 2006 roku, kiedy dołączyła do obsady serialu "Herosi". Zagrała tam Claire Bennet – cheerleaderkę z niezwykłą mocą samoleczenia ran. Serial stał się globalnym fenomenem, a rola przyniosła Panettiere ogromną sławę, uwielbienie młodych widzów oraz wiele nagród.

Kolejnym kluczowym momentem w jej zawodowym życiu był udział w produkcji "Nashville". Jako Juliette Barnes, piosenkarka country, nie tylko grała, ale i śpiewała – jej utwory z serialu notowano na listach przebojów Billboardu. Występ ten zaowocował także dwiema nominacjami do nagrody Złotego Globu.

Zobacz też: Nie żyje Joanna Rawik. Jej niezwykły głos znały pokolenia Polaków. Miała 92 lata

Hayden Panettiere była również znana ze swoich ról filmowych, takich jak udział w horrorach "Krzyk 4" i "Krzyk VI" oraz dramacie sportowym "Tytani". Oprócz aktorstwa przed kamerą użyczała swojego głosu w grach i filmach animowanych.

Mimo ogromnych sukcesów zawodowych prywatne życie gwiazdy było pełne trudności. Aktorka otwarcie dzieliła się swoimi zmaganiami z depresją poporodową, a także problemami z nałogami. Była mamą Kai, urodzonej w 2014 roku, ze związku z ukraińskim bokserem Władimirem Kliczką.

Niedawno do księgarń trafiła jej autobiografia pod tytułem "This Is Me: A Reckoning". W książce Panettiere szczerze opisała trudności dorastania w świetle jupiterów, zmagania psychiczne, walkę z uzależnieniem i wyzwania związane z macierzyństwem. Publikacja miała na celu odzyskanie kontroli nad własną narracją i powrót do życia publicznego.

Odejście aktorki zszokowało opinię publiczną, zwłaszcza ze względu na jej młody wiek. Za kilka dni, 21 sierpnia, obchodziłaby swoje 37. urodziny. W ostatnich tygodniach można było ją zobaczyć w mediach podczas promocji swojej książki. 27 lipca zamieściła na Instagramie radosny post, w którym opowiadała o wspaniałym czasie spędzonym z bliskimi.

W opublikowanym oświadczeniu rodzina podkreśliła, jak wiele pozytywnej energii i uśmiechu dawała innym. Ojciec aktorki zaapelował do mediów i fanów o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Wciąż nie ma oficjalnych informacji na temat tego, co było przyczyną śmierci Hayden Panettiere.

Zobacz też: Polska gwiazda przeżyła śmierć kliniczną. W mediach pojawił się jej nekrolog

Groby dzieci i wnuków polskich gwiazd. Olbrychski, Pospieszalski, Chajzer, Szczęsny. Niezapomniani

Rolki

nie żyje