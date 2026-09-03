Bedoes z ważnym apelem do uczniów. Podzielił się swoim trudnym doświadczeniem

Dla wielu młodych osób szkoła nie jest najprzyjemniejszym doświadczeniem, a szczególnie trudne bywa rozpoczęcie nauki w zupełnie nowym miejscu. 1 września szczere wyznanie opublikował w sieci jeden z najpopularniejszych polskich raperów - Bedoes. Artysta ma nadzieję, że swoim wpisem podniesie na duchu dzieci, które przechodzą przez podobne doświadczenia.

Bedoes wspomina szkołę. "Presja, wyśmiewanie, niezrozumienie"

Raper, który w minionych miesiącach wzbudził ogromny respekt zaangażowaniem we wsparcie podopiecznych fundacji Cancer Fighters, podzielił się swoimi doświadczeniami z atakami paniki. Jak napisał, jednego z nich doświadczył podczas egzaminu. Dziś rozumie, że szukanie odpowiedniej pomocy i dbanie o swoje dobro są ważniejsze od jakiejkolwiek oceny.

- Na egzaminie szóstoklasisty nie mogłem złapać oddechu ani przełknąć śliny ze stresu przed oceną. Na wskutek tego zaznaczyłem byle co, żeby tylko jak najszybciej wyjść i iść do domu. Dzisiaj wiem, że to był atak paniki. Co z tego? To, że po pierwsze świat się nie skończył dlatego, że zawaliłem egzamin, a po drugie dzięki specjalistom wiem, co mi było i gdzie szukać pomocy. Szkoła to jedno z moich najgorszych doświadczeń - presja, wyśmiewanie, niezrozumienie - napisał Bedoes.

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Raper z apelem na nowy rok szkolny

W nadziei na podniesienie na duchu innych, Bedoes zwrócił się też z ważnymi słowami bezpośrednio do uczniów, którzy z pewnością stanowią dużą część jego fanów. Jak napisał artysta, zawsze warto rozmawiać o emocjach i reagować na cudzą krzywdę.

- Nie bójcie się rozmawiać o tym, jak się czujecie, a jeżeli jesteś moim słuchaczem, to gdy widzisz jakiekolwiek krzywe akcje w szkole - reaguj. Na koniec dnia niezależnie od ocen - będzie dobrze i mam nadzieję, że jestem na to jakimkolwiek dowodem. Głowy do góry koty i wspierajcie się - napisał.

Gdzie szukać pomocy? (numery całodobowe i bezpłatne)

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

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