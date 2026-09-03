Karolina Pisarek urządziła pokój dla córeczki. Wiadomo, ile kosztowały meble. Dużo?

Karolina Pisarek z mężem czekają na pierwsze dziecko

Wiosną tego roku Karolina Pisarek postanowiła przerwać milczenie i przekazała fanom radosną nowinę o powiększeniu rodziny. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalnie potwierdziła swoją pierwszą ciążę, publikując w sieci krótkie nagranie wideo. Chociaż modelka i jej życiowy partner przez dłuższy czas zachowywali tę informację wyłącznie dla siebie, ostatecznie postanowili podzielić się swoim szczęściem z internautami, co wywołało lawinę serdecznych gratulacji.

Po upływie czterech i pół miesiąca od tamtego ogłoszenia celebrytka z dużym ciążowym brzuchem, zwiastującym rychłe rozwiązanie, pochwaliła się przestrzenią urządzoną dla noworodka. Wkrótce dziecko pojawi się na świecie, a Karolina Pisarek oraz Roger Salla powitają w rodzinie córkę.

Tajemnica płci malucha została rozwikłana w czerwcu podczas imprezy. Zakochani pokazali w sieci wideo, na którym widać szafę z różowymi ubrankami i balony. Towarzyszący temu różowy dym ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości odnośnie płci potomka.

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Karolina Pisarek przygotowała różowy pokój dla córki

Pod koniec czerwca celebrytka ujawniła, że narodziny jej pociechy zaplanowano na październik. Data została ustalona z lekarzem, ponieważ z uwagi na zdiagnozowanego gruczolaka przysadki mózgowej modelka nie ma możliwości porodu siłami natury. Czeka ją zaplanowane cesarskie cięcie w znanym jej terminie, dlatego na kilka tygodni przed rozwiązaniem w pełni wykończyła dziecięcy kącik.

Wnętrze jest niezwykle urocze i całkowicie zdominowane przez odcienie różu. Na ścianach położono delikatną tapetę w dżunglowe wzory, wstawiono białe łóżeczko z baldachimem, szafę pełną maleńkich ubranek oraz dziecięcy kosz do spania. Zadbano tu absolutnie o każdy najdrobniejszy szczegół, włączając w to komodę pełną drobiazgów, regał z maskotkami, elegancką lampkę z kokardką, miękką wykładzinę na podłodze i zwiewne firanki.

Skompletowanie wyposażenia wiązało się z konkretnymi wydatkami. Widoczny na wideo regał kosztował 1616 złotych, komoda 1391 złotych, szafa 1850 złotych, a przewijak 239 złotych. Najdroższe z tego zestawienia okazało się łóżeczko za 1886 złotych. Do tego dochodzi baldachim za blisko 500 złotych oraz kosz Mojżesza za 344 złote z dodatkowym stojakiem za 170 złotych i wypełnieniem za 249 złotych.

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