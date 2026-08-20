Nie wiesz, co oglądać w jesienne wieczory? Sprawdź już ramówkę telewizyjną: POLSAT, TVN, TVP

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-20 11:19

Jesień 2026 w telewizji zapowiada się iście ciekawie i zróżnicowanie. Czeka nas nie tylko walka w Azji, ale również muzyczne zmagania gwiazd. Dowiemy się też, kto z show-biznesu jest najlepszym tancerzem w Polsce. Sprawdź ramówkę reality show na jesień 2026!

Jesień to czas, kiedy telewizja budzi się do życia. Zawsze po wakacjach pojawia się mnóstwo, nowych formatów, które zachwycają widzów. Od tanecznych zmagań, przez muzyczne zagadki i sprawdziany wiedzy.

A co nas czeka na jesień 2026? 

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Jesień 2026 w telewizji. Reality show w Polsacie, TVN i TVP

Postanowiliśmt zebrać wszystkie popularne formaty telewizyjne, które zobaczycie jesienią 2026 w telewizji w Polsce. 

Poniedziałek

  • 18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";

  • 19:55 w Polsat - "Milionerzy";

  • 20:50 w TVN – "The Floor";

  • 21:30, TVN - "Taskmaster".

Wtorek:

  • 18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";
  • 19:55 w Polsat - "Milionerzy";
  • 20:50 w TVN – "The Floor".

Środa:

  • 18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";

  • 19:55 Polsat - "Milionerzy";

  • 20:30, Polsat - "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie"

  • 20:50 TVN – "The Floor";

  • 21:30, TVN – "Top Model".

Czwartek:

  • 18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";

  • 19:55 w Polsat - "Milionerzy";

  • 20:30, Polsat - "Nasz nowy dom";

  • 20:50 w TVN – "The Floor".

Piątek:

  • 11:30, Polsat - "Ewa gotuje";
  • 18:00, TV4 -" Łowcy skarbów. Kto da więcej";
  • 19:55, Polsat - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Sobota:

  • 11:30, TVN - "Bez kompleksów";
  • 16:30, Polsat - "Awantura o kasę";
  • 17:40, Polsat - "Hitster. Muzyczna gra przebojów";
  • 19:45, TVN - "Azja Express";
  • 19:55, Polsat - "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni".

Niedziela:

  • 11:30, TVN - "Unboxing – Wielkie Otwarcie";
  • 16:30, Polsat - "Awantura o kasę";
  • 17:40, Polsat - "Hitster. Muzyczna gra przebojów";
  • 17:45, TVN - "Nowa Szelągowska";
  • 19:45, TVN – "MasterChef";
  • 19:55, Polsat - "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Na razie ogłoszono plan programów jedynie w dla Polsatu i TVP. Na początku września poznamy harmonogram reality dla Polsatu. Tekst zostanie uzupełniony o m.in. "Rolnik szuka żony" czy "The Voice". 

Azja Express 2026 - konferencja prasowa
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