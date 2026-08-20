Nie wiesz, co oglądać w jesienne wieczory? Sprawdź już ramówkę telewizyjną: POLSAT, TVN, TVP

Jesień to czas, kiedy telewizja budzi się do życia. Zawsze po wakacjach pojawia się mnóstwo, nowych formatów, które zachwycają widzów. Od tanecznych zmagań, przez muzyczne zagadki i sprawdziany wiedzy.
A co nas czeka na jesień 2026?
Jesień 2026 w telewizji. Reality show w Polsacie, TVN i TVP
Postanowiliśmt zebrać wszystkie popularne formaty telewizyjne, które zobaczycie jesienią 2026 w telewizji w Polsce.
Poniedziałek
- 18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";
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19:55 w Polsat - "Milionerzy";
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20:50 w TVN – "The Floor";
- 21:30, TVN - "Taskmaster".
Wtorek:
- 18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";
- 19:55 w Polsat - "Milionerzy";
- 20:50 w TVN – "The Floor".
Środa:
- 18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";
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19:55 Polsat - "Milionerzy";
- 20:30, Polsat - "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie"
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20:50 TVN – "The Floor";
- 21:30, TVN – "Top Model".
Czwartek:
- 18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";
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19:55 w Polsat - "Milionerzy";
- 20:30, Polsat - "Nasz nowy dom";
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20:50 w TVN – "The Floor".
Piątek:
- 11:30, Polsat - "Ewa gotuje";
- 18:00, TV4 -" Łowcy skarbów. Kto da więcej";
- 19:55, Polsat - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".
Sobota:
- 11:30, TVN - "Bez kompleksów";
- 16:30, Polsat - "Awantura o kasę";
- 17:40, Polsat - "Hitster. Muzyczna gra przebojów";
- 19:45, TVN - "Azja Express";
- 19:55, Polsat - "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni".
Niedziela:
- 11:30, TVN - "Unboxing – Wielkie Otwarcie";
- 16:30, Polsat - "Awantura o kasę";
- 17:40, Polsat - "Hitster. Muzyczna gra przebojów";
- 17:45, TVN - "Nowa Szelągowska";
- 19:45, TVN – "MasterChef";
- 19:55, Polsat - "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"
Na razie ogłoszono plan programów jedynie w dla Polsatu i TVP. Na początku września poznamy harmonogram reality dla Polsatu. Tekst zostanie uzupełniony o m.in. "Rolnik szuka żony" czy "The Voice".