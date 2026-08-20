Nie wiesz, co oglądać w jesienne wieczory? Sprawdź już ramówkę telewizyjną: POLSAT, TVN, TVP

Jesień to czas, kiedy telewizja budzi się do życia. Zawsze po wakacjach pojawia się mnóstwo, nowych formatów, które zachwycają widzów. Od tanecznych zmagań, przez muzyczne zagadki i sprawdziany wiedzy.

A co nas czeka na jesień 2026?

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Jesień 2026 w telewizji. Reality show w Polsacie, TVN i TVP

Postanowiliśmt zebrać wszystkie popularne formaty telewizyjne, które zobaczycie jesienią 2026 w telewizji w Polsce.

Poniedziałek

18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";

19:55 w Polsat - "Milionerzy";

20:50 w TVN – "The Floor";

21:30, TVN - "Taskmaster".

Wtorek:

18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";

19:55 w Polsat - "Milionerzy";

20:50 w TVN – "The Floor".

Środa:

18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";

19:55 Polsat - "Milionerzy";

20:30, Polsat - "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie"

20:50 TVN – "The Floor";

21:30, TVN – "Top Model".

Czwartek:

18:00, TV4 - "Łowcy skarbów. Kto da więcej";

19:55 w Polsat - "Milionerzy";

20:30, Polsat - "Nasz nowy dom";

20:50 w TVN – "The Floor".

Piątek:

11:30, Polsat - "Ewa gotuje";

18:00, TV4 -" Łowcy skarbów. Kto da więcej";

19:55, Polsat - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Sobota:

11:30, TVN - "Bez kompleksów";

16:30, Polsat - "Awantura o kasę";

17:40, Polsat - "Hitster. Muzyczna gra przebojów";

19:45, TVN - "Azja Express";

19:55, Polsat - "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni".

Niedziela:

11:30, TVN - "Unboxing – Wielkie Otwarcie";

16:30, Polsat - "Awantura o kasę";

17:40, Polsat - "Hitster. Muzyczna gra przebojów";

17:45, TVN - "Nowa Szelągowska";

19:45, TVN – "MasterChef";

19:55, Polsat - "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Na razie ogłoszono plan programów jedynie w dla Polsatu i TVP. Na początku września poznamy harmonogram reality dla Polsatu. Tekst zostanie uzupełniony o m.in. "Rolnik szuka żony" czy "The Voice".