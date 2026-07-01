Nie tworzy hitów na lato. Mimo to świat oszalał na punkcie Ethel Cain

Dorastała w bardzo religijnej rodzinie

Ethel Cain naprawdę nazywa się Hayden Anhedönia. Urodziła się w 1998 roku na Florydzie i wychowała się w niewielkim miasteczku, gdzie jej ojciec był diakonem w kościele baptystów. Surowe religijne wychowanie miało ogromny wpływ na jej twórczość.

W swoich piosenkach często wraca do tematów wiary, dorastania, rodzinnych relacji, samotności i poszukiwania własnej tożsamości. To właśnie szczerość i osobisty charakter tekstów sprawiły, że szybko zdobyła grono wiernych słuchaczy.

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Muzykę tworzy niemal od podstaw

Zanim podpisała kontrakt z wytwórnią, większość utworów nagrywała samodzielnie w domowym studiu. Nie tylko śpiewała, ale także produkowała muzykę, pisała teksty i projektowała oprawę wizualną swoich wydawnictw.

Jej debiutancki album "Preacher's Daughter" został uznany przez wielu krytyków za jedno z najważniejszych wydawnictw alternatywnego popu ostatnich lat. Płyta opowiada historię fikcyjnej bohaterki, a kolejne utwory tworzą spójną, niemal filmową opowieść. Dzięki temu album zdobył status dzieła kultowego wśród fanów muzyki alternatywnej.

Artystka, która nie idzie na skróty

Ethel Cain nie próbuje dopasować się do obowiązujących trendów. Jej kompozycje często trwają kilka, a nawet kilkanaście minut. Zamiast szybkich przebojów proponuje rozbudowane historie, subtelne aranżacje i emocjonalne teksty.

To właśnie ta konsekwencja sprawiła, że krytycy zaczęli wymieniać ją w gronie najbardziej oryginalnych artystek młodego pokolenia. Dla wielu słuchaczy stała się symbolem muzyki, która stawia na emocje i autentyczność zamiast pogoni za chwilową popularnością.

Czego spodziewać się na Open'erze?

Koncert Ethel Cain będzie zupełnie innym doświadczeniem niż występy typowych gwiazd popu. Jej muzyka buduje nastrój, a występy na żywo przypominają bardziej emocjonalne widowisko niż klasyczny koncert.

To propozycja dla tych, którzy lubią zanurzyć się w opowieści i szukają na festiwalu czegoś więcej niż kolejnych przebojów. Nic dziwnego, że wielu fanów uważa jej występ za jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń tegorocznego Open'era.

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