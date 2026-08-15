Mecz Widzew Łódź z Koroną Kielce. Kto okazał się lepszy na boisku?

Szybkie prowadzenie i stanowcza odpowiedź gości

W spotkaniu Ekstraklasy gospodarze bardzo szybko objęli prowadzenie nad zespołem rywali. Steve Kapuadi otworzył wynik meczu już w ósmej minucie rywalizacji. Wydawało się wówczas, że łódzki zespół narzuci przeciwnikom z Kielc własne warunki gry. Gra w początkowej fazie układała się pod dyktando miejscowych piłkarzy. Zawodnicy gości nie zamierzali jednak łatwo złożyć broni przed wymagającym rywalem.

Odpowiedź kieleckiej drużyny nadeszła niezwykle szybko i okazała się bardzo skuteczna. Głównym bohaterem tego fragmentu spotkania został Morgan Fassbender. Skrzydłowy gości doprowadził do wyrównania w dwudziestej drugiej minucie gry. Zaledwie cztery minuty później ten sam zawodnik po raz drugi pokonał Bartłomieja Drągowskiego. Dzięki tym dwóm trafieniom drużyna z województwa świętokrzyskiego odwróciła losy rywalizacji jeszcze przed gwizdkiem oznaczającym przerwę.

Jak przebiegała druga połowa spotkania?

Po zmianie stron obie drużyny zaciekle walczyły o kolejne trafienia, ale wynik nie uległ już żadnej zmianie. Trenerzy obu ekip decydowali się na liczne roszady taktyczne, próbując bezpośrednio wpłynąć na ostateczny rezultat meczu. W zespole gospodarzy na murawie zameldowali się między innymi Marcel Krajewski oraz Angel Baena. Mimo wielu prób konstruowania akcji ofensywnych, łodzianom zabrakło ostatecznej skuteczności w polu karnym przeciwnika. Defensywa kieleckiego zespołu spisywała się w tej części gry bez zarzutu.

Arbitrem głównym tego pełnego zwrotów akcji widowiska był sędzia Karol Arys ze Szczecina. Podczas całego meczu rozjemca musiał kilkukrotnie temperować gorące nastroje zawodników przebywających na boisku. Żółtymi kartkami zostali ukarani Sebastian Bergier i Paulinho Boia z Widzewa oraz Wiktor Długosz z ekipy gości. Zmagania piłkarzy na obiekcie w Łodzi śledziło dokładnie 16 683 kibiców z trybun. Komplet ligowych punktów ostatecznie pojechał na terytorium rywala.