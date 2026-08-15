Maciej Janowski z czwartym tytułem IMP. Kto pozostaje rekordzistą wszech czasów?

Czwarty triumf Macieja Janowskiego

Maciej Janowski ponownie udowodnił swoją doskonałą dyspozycję na krajowych torach. Doświadczony zawodnik reprezentujący barwy klubu Betard Sparta Wrocław po raz czwarty został indywidualnym mistrzem Polski. Wcześniej triumfował w tych prestiżowych rozgrywkach w latach 2015, 2020 oraz 2024.

Kolejny złoty krążek jest ważnym osiągnięciem w niezwykle bogatej karierze tego wrocławskiego żużlowca. Według oficjalnych statystyk zawodnik łącznie stawał na podium dziesięciokrotnie w rywalizacji o miano najlepszego jeźdźca w kraju. Systematyczne sukcesy pozwoliły mu ugruntować pozycję w ścisłej czołówce historycznego zestawienia.

Kto posiada najwięcej złotych medali?

Mimo wspaniałej serii zwycięstw Janowskiego, pierwsze miejsce w klasyfikacji wszech czasów nadal należy do innej legendy. Najbardziej utytułowanym żużlowcem pozostaje nieprzerwanie Tomasz Gollob, którego niesamowite statystyki na krajowym podwórku wydają się trudne do pobicia.

Były mistrz świata w trakcie swojej wieloletniej kariery zdobył aż szesnaście krążków w ramach tego turnieju. W jego niezwykłym dorobku znajduje się dokładnie osiem złotych, pięć srebrnych oraz trzy brązowe medale wywalczone w finałowych zmaganiach krajowego czempionatu.