Nicol Pniewska wygryzie Górniak jako nowa ikona muzyki? Zdradziła nam swoje plany

Każde pokolenie potrzebuje swych muzycznych legend. Nasi rodzice mieli m.in. Edytę Górniak, Marylę Radowicz i Beatę Kozidrak, millenialsi Sanah, a GenZ... no właśnie, kogo? Pretendentką do miana nowej ikony polskiej muzyki jest Nicol Pniewska, która właśnie zapowiedziała nowy utwór. Szczegóły ujawniła w rozmowie z ESKĄ.

Nicol Pniewska o nowym chłopaku i rozstaniu z Allanem. Zapowiedziała nową piosenkę! | WYWIAD ESKA

Nicol Pniewska odnalazła siebie na nowo. Ujawniła też przyczynę przerwy w muzyce

Nicol Pniewska działa na rynku muzycznym od kilku lat. Pierwsze single wydała będąc jeszcze dziewczyną Allana Krupy, teraz zaś buduje własną karierę. Poza udziałem w "Królowej przetrwania" planuje też rozwijać się jako piosenkarka.

Ja działam tak naprawdę w muzyce od pięciu lat, [ale] cały czas szukałam trochę swojej drogi. Myślę, że ją odnalazłam. Miałam faktycznie roczną przerwę, też w ogóle zostały mi usunięte niektóre piosenki i w ogóle, ale już o tym nie wspominajmy. Potrzebowałam odnaleźć się na nowo i wydaje mi się, że znalazłam tą siebie - powiedziała w wywiadzie dla ESKI.

Nicol Pniewska zapowiada nową piosenkę i teledysk AI

Nicol powiedziała nam, że w pracy nad nowym utworem pomagał jej ukochany: "Zawsze mi kręci klipy i robi zdjęcia, wszystko w ogóle razem robimy". Wspomniany teledysk został ponoć zrealizowany przy użyciu sztucznej inteligencji.

Wymyśliliśmy, że zrobimy wydaje mi się, że pierwszy klip w Polsce AI.

Wprawdzie nie jest to pierwszy tego typu teledysk na polskim rynku, szlaki przetarła choćby Sarsa, która przy klipie "Awantury" korzystała ze sztucznej inteligencji. Wróćmy jednak do nowej piosenki Nicol Pniewskiej - ma być po amerykańsku i w stylu przełomu milleniów.

Jest to taka piosenka, uważam, którą można wziąć do klubu, potańczyć do niej, posłuchać w aucie, można sobie tak po prostu puścić. Jest taka dźwięczna. Troszkę chciałam polecić taką "Ameryczkę" i w takie lata 90/00. [...] I w końcu pokazałam siebie, bo w końcu zaczęłam stricte rapować. Dogadałam się ze swoim producentem i zrobiliśmy fajną robotę - powiedziała.

