Wygraj bilety na KSW 116 z Monster Energy

Tego wieczoru fani obejrzą dwa zestawienia w wadze półciężkiej. Damian Piwowarczyk, były pretendent do pasa mistrzowskiego, a dziś numer dwa rankingu, zmierzy się z numerem cztery zestawienia, niepokonanym od dziewięciu walk Sergiuszem Zającem. Natomiast, Bartosz Leśko, były pretendent do pasa i numer trzy rankingu stanie do rywalizacji z Bartoszem Szewczykiem, zajmującym szóstą pozycję w zestawieniu.

W Arenie Gorzów zobaczymy także walki Tomasza Romanowskiego i Bartosza Kurka, Eweliny Woźniak i Evy Dourthe, Kacpra Formeli i Krzysztofa Mendlewskiego, Wojciecha Kawy i Oleksandra Moisy. Gala rozpocznie się od zestawień Damiana Mieczkowskiego z Maksymilianem Kowalskim oraz Andrzeja Karkuli z Dominikiem Mazurem.

Amerykański producent napojów energetycznych, Monster Energy, jako wieloletni partner KSW jest obecny na wszystkich galach w Polsce. Dzięki niemu nasi słuchacze mają szansę zdobyć bilety na najbliższe wydarzenie w Gorzowie Wielkopolskim. W ESCE Do zgarnięcia podwójne wejściówki na KSW 116!