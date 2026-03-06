Kaufland i TOZ wspólnie na rzecz zwierząt. Poznaj pyszczki ambasadorów akcji – zwierzaki z charakterem!

Obecnie coraz więcej osób w Polsce ma pod swoją opieką przynajmniej jedno zwierzę, naturalnie więc dobrostan zwierząt to temat coraz ważniejszy dla Polaków. Już w niemal co drugim gospodarstwie domowym w Polsce znajduje się pies, a w ponad 40 proc.1 – przynajmniej jeden kot. To jedne z najwyższych wskaźników w Europie, co tylko potwierdza, że zwierzęta stały się dla nas pełnoprawnymi członkami rodzin, a ich dobrostan staje się ważnym tematem społecznym. Coraz częściej w tym kontekście pojawia się również określenie “rodzina wielogatunkowa”.

Poznaj zwierzaki z charakterem – wyjątkowych ambasadorów, którzy czekają na dom

W marcu Kaufland, wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, zachęcają do adopcji psów i kotów w wybranych miejscowościach. W ramach programu adopcyjnego każde z sześciu schronisk objętych inicjatywą otrzyma od Kauflandu budżet w wysokości 15 000 zł.

- Nasza współpraca z TOZ trwa od wielu miesięcy i opiera się na fundamencie wspólnych wartości. Projekt adopcji to kolejny, naturalny krok w tej relacji. Wychodzimy poza standardowe wsparcie materialne w stronę budowania świadomości społecznej. Poprzez zaangażowanie ambasadorów akcji, czyli konkretnych 'pyszczków' czekających na dom, chcemy nadać komunikacji emocjonalną twarz. Pomysł na kampanię zrodził się w naszym zespole oddolnie, z czystej pasji. Sam jestem opiekunem 'Adopciaka', więc to dla mnie projekt bardzo osobisty, a praca przy nim jest źródłem ogromnej satysfakcji. – mówi Jarosław Gucwa, koordynator akcji z Pionu Komunikacji Marketingowej w Kaufland Polska.

Wspólnie z TOZ oraz 6 schroniskami wybrano aż 24 przedstawicieli – „Ambasadorów” - po 4 z każdej placówki, którzy dumnie reprezentują wszystkich podopiecznych czekających na nową szansę. Każdy pyszczek to inna historia, ale to samo pragnienie miłości. Ambasadorów akcji można poznać na: kaufland.pl/ADOPCIAKI.

„Zachęcamy przede wszystkim do samej idei adopcji, a wybrane zwierzaki są jedynie ambasadorami, czyli "pyszczkami" akcji. Oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli to akurat one znajdą swój dom. W samych tych 6 schroniskach mamy łącznie ponad 1000 zwierzaków, które czekają na nowy dom. Szczególnie mocno chcemy też uwrażliwić społeczeństwo na zwierzęta starsze, przewlekle chore czy lękowe - one również zasługują na swój dom, a ich adopcja to najpiękniejszy wyraz świadomej empatii. Wychodzimy z założenia, że każdy zwierzak jest absolutnie unikatowy. Dlatego tak mocno zależy nam na wyeksponowaniu ich indywidualnych cech. Tylko dobre poznanie charakteru psa czy kota pozwala na podjęcie świadomej decyzji o adopcji i zbudowanie trwałej, szczęśliwej relacji.” – mówi Danuta Mikosz-Oslislo - Prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Wsparcie PSYjaciół i KOTowarzyszy

Niezależnie od programu adopcyjnego, do końca marca trwa akcja, w ramach której 5% obrotu ze sprzedaży marki K-Carinura przekazywane jest na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzięki

- Prawdziwa odpowiedzialność zaczyna się tam, gdzie możemy zrobić coś dobrego dla innych i troszczyć się o tych, którzy sami o pomoc nie poproszą. Wybierając naszą karmę dla swojego pupila, klienci wspierają inicjatywę, dzięki której możliwy jest powrót do zdrowia zwierząt wciąż czekających na swój dom – dodaje Jarosław Gucwa.

Kaufland postanowił podwoić zebrane środki, przekazując dodatkowe 100 000 zł, dzięki czemu łącznie aż 200 000 zł trafi do centralnych struktur TOZ. Środki te zostaną odpowiednio rozdysponowane na wsparcie opieki nad zwierzętami zgodnie z bieżącymi potrzebami wskazanymi przez Towarzystwo.

Akcja przekazywania części dochodów ze sprzedaży karmy K-Carinura trwa do końca marca – klienci Kauflandu mogą dalej wspierać ten cel.

Materiał reklamowy