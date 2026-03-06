Jan Tomaszewski ostro o powołaniach na baraże. Były bramkarz nie przebiera w słowach

Legendarny bramkarz kategorycznie odrzuca koncepcję posyłania do boju zupełnych nowicjuszy w decydujących spotkaniach o awans na mundial.

W opinii byłego zawodnika szukanie niekonwencjonalnych rozwiązań w tak newralgicznym momencie jest błędem i grozi reprezentacji prawdziwą sportową klęską .

. Były sportowiec widzi konkretne zadanie dla Oskara Pietuszewskiego, jednak całkowicie wyklucza jego obecność na murawie od samego początku rywalizacji.

Medalista mistrzostw świata twierdzi bez ogródek, że zwolennicy wprowadzania nieznanych graczy do kadry kompletnie nie rozumieją specyfiki międzynarodowego futbolu.

Jan Tomaszewski krytykuje ekspertów domagających się debiutantów

Medalista mistrzostw świata z niesmakiem obserwuje apele o powierzanie kluczowych ról w kadrze zawodnikom bez odpowiedniego doświadczenia. Wybitny reprezentant Polski uważa takie żądania za pozbawione logiki oraz obarczone gigantycznym ryzykiem sportowym w decydujących starciach.

- Są wielcy eksperci, którzy polecają zawodników na te mecze barażowe. Ja nie wiem, czy oni naprawdę mają niedobrze pod sufitem - grzmi Tomaszewski. - Każdy trener na świecie na mecze barażowe gra tymi zawodnikami, których do tej pory sprawdził. Wpuścić debiutanta na taki mecz to jest po prostu nielogiczne.

Według znakomitego bramkarza występy w barwach narodowych niosą ze sobą zupełnie inny rodzaj presji niż zmagania klubowe. Z tego właśnie powodu testowanie nieznanych wariantów w spotkaniach o najwyższą stawkę jest całkowicie wykluczone.

- Jak się gra w reprezentacji, jest inna piłka, inna trawa, inne boisko, inne bramki, wszystko jest inne i nie wiadomo, jak on się sprawdzi - argumentuje.

Legenda kadry ocenia szanse Oskara Pietuszewskiego

W rozmowie z dziennikiem Super Express słynny sportowiec skomentował ewentualne powołanie dla utalentowanego Oskara Pietuszewskiego. Choć docenia umiejętności młodego gracza, to widzi dla niego miejsce wyłącznie w charakterze zmiennika, stanowczo odradzając wystawianie go od pierwszej minuty.

- To, że Pietuszewski powinien zagrać, to tak, ale jak będzie nam potrzeba w drugiej połowie. Powinien wejść i pokazać swoją klasę, żeby wszedł na podmęczonego przeciwnika, a nie od początku - precyzuje swoją wizję legendarny bramkarz.

Dawny gwiazdor kadry przyznaje, że powoływanie debiutantów sprawdza się doskonale w kontekście przyszłych turniejów oraz potyczek towarzyskich. Ostrzega jednak, iż kluczowa walka o awans wymaga postawienia na sprawdzonych ludzi, całkowicie zamykając drogę do nagłych roszad personalnych.