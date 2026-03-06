Próbna matura 2026 CKE: angielski 6.03.2026. ODPOWIEDZI, arkusz CKE, rozwiązania zadań z angielskiego

2026-03-06 12:47

Próbna matura 2026 z angielskiego! W piątek, 6 marca 2026 roku, dokładnie o godz. 9:00 rozpoczął się trzeci dzień próbnych egzaminów maturalnych organizowanych przez CKE. Tym razem maturzyści zmierzyli się z angielskim. Wielu uczniów już teraz zastanawia się, jakie zadania znajdą się w arkuszu CKE. W naszym artykule będziecie mogli na bieżąco sprawdzać arkusze, pytania oraz odpowiedzi z próbnej matury z angielskiego 2026. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z angielskiego! Znajdziecie tu najważniejsze informacje na temat dzisiejszego egzaminu!

Na żywo

Matura próbna 2026 angielski. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE - RELACJA NA ŻYWO

12:46

Przypominamy! Tu znajdziecie wszystkie odpowiedzi do arkusza CKE z angielskiego!

12:23

12:09

Zad. 5. 

5.1 D

5.2 A

5.3 B

11:46

Przypominamy, że wyniki tego testu mają charakter informacyjny i pomagają zidentyfikować obszary wymagające dalszej pracy. Próbna matura nie podlega ocenie i nie wpływa na końcowe wyniki ucznia.

11:29

11:17

10:47

Proponowana odpowiedź do zad. 12

Hello everyone,

Two days ago I decided to give some of my clothes to charity. I made this decision after watching a documentary about minimalism. I realised I have way too many things I never wear, and they just take up space in my wardrobe.

When I told my family, they were very supportive. My mum even decided to join me and started sorting through her own coats! My brother, however, was a bit suprised that I was giving away my favourite hoodie.

Speaking of clothes, there are a few items I definitely won't give away. For example, I'm keeping my leather jacket because it was a birthday gift from my grandfather and has huge sentimental vale.

To be more eco-friendly, I've decided to limit buying new clothes From now on, I'll try to shop at second-hand stoves more often.

What do old you think about donating clothes?

Let me know!

10:36

Zadanie 12. (0–12)

Chcesz przekazać część swoich ubrań na cele charytatywne. Na blogu prowadzonym przez Ciebie:

  • zrelacjonuj sytuację, która skłoniła Cię do podjęcia decyzji o przekazaniu części swoich ubrań na cele charytatywne
  • przedstaw reakcję Twojej rodziny na decyzję podjętą przez Ciebie
  • napisz, którego ubrania na pewno nie chcesz przekazać, i wyjaśnij dlaczego • poinformuj czytelników, w jaki sposób zamierzasz ograniczyć kupowanie ubrań.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 100 do 150 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).

10:26

Mamy odpowiedzi!

Zad. 1.

1.1 B

1.2 E

1.3 F

1.4 A

1.5 D

10:20

Matury 2026 w terminie głównym potrwają 14 dni zgodnie z harmonogramem CKE od 4 do 21 maja 2026 roku (część pisemna) i od 7 do 30 maja (część ustna).

Wyniki matury ogłoszone zostaną 8 lipca 2026 r. o godzinie 8:30 rano.

10:06

9:52

9:47

Pierwsi uczniowie opuszczają już sale egzaminacyjne!

9:22

Mamy już arkusze CKE z próbnej matury z angielskiego!

9:00

Rozpoczęła się matura próbna z angielskiego.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!

8:44

Próbna matura z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów oraz przygotowanie ich do właściwego egzaminu maturalnego. Wyniki tego testu mają charakter informacyjny i pomagają zidentyfikować obszary wymagające dalszej pracy. Próbna matura nie podlega ocenie i nie wpływa na końcowe wyniki ucznia.

8:29

Przypominamy, że arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi z angielskiego znajdziecie w naszym tekście!

Zachęcamy do bycia z nami na bieżąco!

8:13

W internecie przed próbną maturą z języka angielskiego pojawiają się informacje o rzekomych „przeciekach” z arkuszy! 

Szczegóły podajemy w tym tekście.

8:07

7:58

7:46

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego z angielskiego uczniowie mają 120 minut.

7:32

Przypominamy, że matura z angielskiego rozpocznie się o godz. 9:00!

7:28

Zaczynamy ostatni dzień naszej relacji na żywo z próbnych matur 2026! Znajdziecie tu wszystkie informacje związane z egzaminem z angielskiego.

Próbne matury 2026 - plan egzaminów

Zgodnie z harmonogramem, próbne matury CKE 2026 odbywają się w dniach 4–6 marca. Po języku polskim, który otworzył sesję, uczniowie zmierzą się jeszcze z matematyką (5 marca) oraz językiem angielskim (6 marca). Każdy z tych egzaminów ma pomóc w diagnozie poziomu przygotowania do właściwej matury. Egzamin z angielskiego trwa 120 minut i jest trzecim sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych matur CKE. Choć jego wynik nie ma wpływu na końcowy rezultat egzaminu dojrzałości, dla wielu uczniów to niezwykle ważny test przed majową maturą.

Próbna matura 2026 z angielskiego poziom podstawowy. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO

Próbna matura 2026: angielskiego. W tym artykule publikujemy arkusze CKE do próbnej matury 2026 z angielskiego w formacie PDF, a także sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta. Należy jednak pamiętać, że do czasu udostępnienia oficjalnego klucza przez CKE są to wyłącznie propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w samodzielnej analizie arkusza.

