Próbna matura 2026 CKE: angielski 6.03.2026. ODPOWIEDZI, arkusz CKE, rozwiązania zadań z angielskiego

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z angielskiego! Znajdziecie tu najważniejsze informacje na temat dzisiejszego egzaminu!
Matura próbna 2026 angielski. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE - RELACJA NA ŻYWO
12:46
Przypominamy! Tu znajdziecie wszystkie odpowiedzi do arkusza CKE z angielskiego!
12:23
#matura2026 tak po angielskim pic.twitter.com/cd4HwbCXfZ— d (@destriicte) March 6, 2026
12:09
Zad. 5.
5.1 D
5.2 A
5.3 B
11:46
Przypominamy, że wyniki tego testu mają charakter informacyjny i pomagają zidentyfikować obszary wymagające dalszej pracy. Próbna matura nie podlega ocenie i nie wpływa na końcowe wyniki ucznia.
11:29
ja dzisiaj na angielskim #matura2026 pic.twitter.com/F1kxjvGYOc— werczii🤍 (@werczezz_) March 6, 2026
10:47
Proponowana odpowiedź do zad. 12
Hello everyone,
Two days ago I decided to give some of my clothes to charity. I made this decision after watching a documentary about minimalism. I realised I have way too many things I never wear, and they just take up space in my wardrobe.
When I told my family, they were very supportive. My mum even decided to join me and started sorting through her own coats! My brother, however, was a bit suprised that I was giving away my favourite hoodie.
Speaking of clothes, there are a few items I definitely won't give away. For example, I'm keeping my leather jacket because it was a birthday gift from my grandfather and has huge sentimental vale.
To be more eco-friendly, I've decided to limit buying new clothes From now on, I'll try to shop at second-hand stoves more often.
What do old you think about donating clothes?
Let me know!
10:36
Zadanie 12. (0–12)
Chcesz przekazać część swoich ubrań na cele charytatywne. Na blogu prowadzonym przez Ciebie:
- zrelacjonuj sytuację, która skłoniła Cię do podjęcia decyzji o przekazaniu części swoich ubrań na cele charytatywne
- przedstaw reakcję Twojej rodziny na decyzję podjętą przez Ciebie
- napisz, którego ubrania na pewno nie chcesz przekazać, i wyjaśnij dlaczego • poinformuj czytelników, w jaki sposób zamierzasz ograniczyć kupowanie ubrań.
Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 100 do 150 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).
10:26
Mamy odpowiedzi!
Zad. 1.
1.1 B
1.2 E
1.3 F
1.4 A
1.5 D
10:20
Matury 2026 w terminie głównym potrwają 14 dni zgodnie z harmonogramem CKE od 4 do 21 maja 2026 roku (część pisemna) i od 7 do 30 maja (część ustna).
Wyniki matury ogłoszone zostaną 8 lipca 2026 r. o godzinie 8:30 rano.
10:06
najprostsza matura na swiecie ten angielski #matura2026— karo (@kkkarosia) March 6, 2026
9:52
9:47
Pierwsi uczniowie opuszczają już sale egzaminacyjne!
Angielski bez lipy dłużej mi zajęło przenieść odpowiedzi na ta kartę #matura2026— ksiani (@Andrzej09780752) March 6, 2026
9:00
Rozpoczęła się matura próbna z angielskiego.
Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!
8:44
Próbna matura z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów oraz przygotowanie ich do właściwego egzaminu maturalnego. Wyniki tego testu mają charakter informacyjny i pomagają zidentyfikować obszary wymagające dalszej pracy. Próbna matura nie podlega ocenie i nie wpływa na końcowe wyniki ucznia.
8:29
Przypominamy, że arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi z angielskiego znajdziecie w naszym tekście!
Zachęcamy do bycia z nami na bieżąco!
8:13
W internecie przed próbną maturą z języka angielskiego pojawiają się informacje o rzekomych „przeciekach” z arkuszy!
Szczegóły podajemy w tym tekście.
8:07
Dzisiaj to już chyba na nic nie licze bo niby tylko angielski ale patrząc na te arkusze to XDDD#matura2026— 𝓜.𐙚 | 𝓭𝓪𝔀𝓴𝓪 𝓮𝓻𝓪ও (@mpxrls) March 6, 2026
7:46
Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego z angielskiego uczniowie mają 120 minut.
7:32
Przypominamy, że matura z angielskiego rozpocznie się o godz. 9:00!
7:28
Zaczynamy ostatni dzień naszej relacji na żywo z próbnych matur 2026! Znajdziecie tu wszystkie informacje związane z egzaminem z angielskiego.
Próbne matury 2026 - plan egzaminów
Zgodnie z harmonogramem, próbne matury CKE 2026 odbywają się w dniach 4–6 marca. Po języku polskim, który otworzył sesję, uczniowie zmierzą się jeszcze z matematyką (5 marca) oraz językiem angielskim (6 marca). Każdy z tych egzaminów ma pomóc w diagnozie poziomu przygotowania do właściwej matury. Egzamin z angielskiego trwa 120 minut i jest trzecim sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych matur CKE. Choć jego wynik nie ma wpływu na końcowy rezultat egzaminu dojrzałości, dla wielu uczniów to niezwykle ważny test przed majową maturą.
Czytaj: Próbna matura 2026 z angielskiego. Przecieki, arkusz cke, pewniaki przed egzaminem [6.03.2026]
Próbna matura 2026 z angielskiego poziom podstawowy. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO
Próbna matura 2026: angielskiego. W tym artykule publikujemy arkusze CKE do próbnej matury 2026 z angielskiego w formacie PDF, a także sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta. Należy jednak pamiętać, że do czasu udostępnienia oficjalnego klucza przez CKE są to wyłącznie propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w samodzielnej analizie arkusza.