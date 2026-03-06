Próbna matura 2026 CKE: angielski 6.03.2026. ODPOWIEDZI, arkusz CKE, rozwiązania zadań z angielskiego

Proponowana odpowiedź do zad. 12



Hello everyone,

Two days ago I decided to give some of my clothes to charity. I made this decision after watching a documentary about minimalism. I realised I have way too many things I never wear, and they just take up space in my wardrobe.



When I told my family, they were very supportive. My mum even decided to join me and started sorting through her own coats! My brother, however, was a bit suprised that I was giving away my favourite hoodie.

Speaking of clothes, there are a few items I definitely won't give away. For example, I'm keeping my leather jacket because it was a birthday gift from my grandfather and has huge sentimental vale.



To be more eco-friendly, I've decided to limit buying new clothes From now on, I'll try to shop at second-hand stoves more often.



What do old you think about donating clothes?

Let me know!