Trend: Minimalizm lat 90.

Ikoniczne marki, takie jak Calvin Klein, nadal nadają ton swoimi charakterystycznymi monochromatycznymi basic’ami, idealnymi do osiągnięcia tego niewymuszonego, minimalistycznego klimatu lat 90. Ołówkowe spódnice, takie jak midi z linii garniturowej Calvina Kleina, świetnie komponują się z delikatnymi dzianinami i kozakami do kolan, tworząc dopracowaną sylwetkę w stylu eleganckiego workwearu, natomiast zwężane spodnie typu cigarette noszone z oversize’owymi swetrami i wsuwanymi loafersami Mango dają swobodny, „po godzinach” efekt, który wciąż wygląda schludnie i stylowo.

Aby domknąć klasyczny look 90s „it-girl”, postaw na strukturalne, wysokiej jakości dodatki. Minimalistyczne torebki na ramię, takie jak Coach Brooklyn 23 Leather Hobo, świetnie pasują do brązowych, miękkich botków Vagabond o kwadratowych noskach — zwłaszcza że wyszukiwania skóry wzrosły o 58%. Całość dopełnij jedną z klasycznych opasek Brushworks oraz czarnymi, owalnymi okularami Ray-Ban, aby stworzyć stylizację, która dziś wygląda równie szykownie, jak wyglądałaby dekady temu.

Minimalizm lat 90. wraca też w beauty. Pomyśl o mlecznych paznokciach, przedziałku na środku i gładko zaczesanym koku. To powrót do klasycznej estetyki oraz do ponadczasowych, sprawdzonych rytuałów i produktów beauty. Armani Beauty — marka-ikona lat 90. — podkreśla ten klasyczny minimal look swoim nawilżającym Skin Tint i cieniem do powiek Eye Tint, zestawionymi z klasyczną nude pomadką Bobbi Brown – a na koniec, jako dopełnienie stylizacji - zapach nawiązujący do lat 90- Narciso Rodriguez Pure Musc.

Materiał reklamowy