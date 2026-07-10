Oszustwa w punktach opłat w Świętochłowicach i regionie. Akt oskarżenia dla dwojga mieszkańców

Policja ustaliła pełną skalę oszustw w punktach obsługi kasowej

Sprawa miała swój początek w lipcu 2025 roku, kiedy funkcjonariusze apelowali do osób mogących paść ofiarą oszustwa o kontakt z jednostkami policji. Zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców oraz działania przeprowadzone przez mundurowych pozwoliły na dokładne ustalenie zakresu przestępczego procederu. Punkty, w których dochodziło do nieprawidłowości, funkcjonowały w Świętochłowicach, Zabrzu, Bytomiu i Jastrzębiu-Zdroju. Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do sformułowania licznych zarzutów karnych.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju i Sosnowca staną przed sądem

Zakończone właśnie śledztwo wykazało, że za prowadzenie punktów obsługi kasowej odpowiadali 31-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju oraz 53-letni mieszkaniec Sosnowca. Para przyjmowała od klientów gotówkę, która zgodnie z przeznaczeniem miała pokryć opłaty za różne rachunki. Pieniądze te nie były jednak przekazywane przez prowadzących biura do wskazanych przez wpłacających odbiorców. Łączna wartość strat, jakie odnotowali klienci korzystający z usług tych punktów, wyniosła około 600 000 zł.

Prawie 500 zarzutów i zabezpieczenie majątkowe na poczet kar

W toku trwającego postępowania podejrzani usłyszeli łącznie blisko 500 zarzutów dotyczących popełnionych oszustw. Śledczy skierowali już do sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie i mężczyźnie. Na poczet przyszłych wyroków oraz obowiązku naprawienia szkody prokurator zdecydował o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego. Kwota zajętego majątku podejrzanych przekracza 350 000 zł.

Źródło: Policja.pl