Oszustwa na wnuczka i hazard w Krakowie i na Śląsku. Policja zatrzymała 9 osób

Zatrzymanie braci organizujących oszustwa na wnuczka

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej policji, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, zatrzymali 30 czerwca 2026 roku dwóch braci. Mężczyźni w wieku 26 lat oraz 23 lat działali w zorganizowanej grupie przestępczej co najmniej od początku bieżącego roku na terenie Małopolski i Śląska. Ich zadania w strukturach grupy skupiały się głównie na kwestiach logistycznych, w tym na werbowaniu oraz przygotowywaniu osób wyznaczonych do odbierania pieniędzy od seniorów. Bracia dostarczali niezbędne telefony, przekazywali środki finansowe potrzebne na bieżące funkcjonowanie oraz dokonywali ostatecznych rozliczeń z osobami po odebraniu przez nie gotówki.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych o oszukiwanie seniorów

Na początku lipca 2026 roku zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonywania oszustw na szkodę mieszkańców Krakowa i Śląska. Na wniosek prokuratora nadzorującego śledztwo Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zastosował wobec obu braci środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mundurowi ustalili, że działalność podejrzanych była ściśle powiązana z innym nielegalnym procederem odkrytym w toku dalszych czynności. Każdy etap ich działań był starannie zaplanowany, aby skutecznie wyłudzać oszczędności od osób starszych.

Likwidacja nielegalnych punktów gier hazardowych na Śląsku

W kolejnych dniach policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno Skarbowego przeprowadzili akcję wymierzoną w nielegalny hazard na terenie województwa śląskiego. W dwóch skontrolowanych punktach służby zabezpieczyły łącznie 11 automatów do gier o szacunkowej wartości około 40 000 zł oraz gotówkę w kwocie ponad 12 000 zł. Pracownicy urzędu celno skarbowego przeprowadzili na miejscu eksperyment procesowy, który miał na celu odtworzenie sposobu działania maszyn oraz udokumentowanie dowodów na potrzeby śledztwa. Funkcjonariusze potwierdzili, że ten nielegalny biznes był powiązany z grupą oszustów zatrzymanych kilka dni wcześniej.

Zarzuty dla obsługi i graczy w salonach hazardowych

Podczas interwencji w salonach gier policjanci zatrzymali dwie kobiety w wieku 56 i 43 lat, które zajmowały się obsługą tych lokali, a także trzech mężczyzn uczestniczących w grach. Zatrzymane osoby w wieku 21, 41 oraz 52 lat usłyszały zarzuty związane z urządzaniem, prowadzeniem i udziałem w grach hazardowych wbrew obowiązującym przepisom. Obecnie w ramach tego samego śledztwa w areszcie przebywają również dwaj inni mężczyźni, którzy w strukturach grupy pełnili rolę tak zwanych odbieraków. Śledczy sprawdzają teraz, czy działalność rozbitej grupy miała charakter ogólnopolski, analizując zgłoszenia o oszustwach o podobnym sposobie działania.

Źródło: Policja.pl