MŚ 2026: Znamy pierwszego półfinalistę. Dziś hitowe starcie Hiszpanów z Belgami

Do końca turnieju pozostało zaledwie 7 spotkań: sprawdź rozpiskę meczów w piątek, 10 lipca 2026 roku.

Przed kibicami następne rozstrzygnięcia na etapie ćwierćfinałów MŚ 2026.

Prezentujemy poniżej dzisiejszych rywali oraz kompletny terminarz spotkań 1/4 finału.

MŚ 2026: W piątek 10 lipca hit Hiszpania - Belgia

Ćwierćfinałowa faza mistrzostw świata rozpoczęła się w czwartek. Reprezentacja Francji pokonała Maroko 2:0 i zapewniła sobie miejsce w półfinale, gdzie czeka na przeciwnika wyłonionego podczas piątkowych zmagań. W drugim pojedynku 1/4 finału na murawę wybiegną piłkarze Hiszpanii i Belgii. Początek tego elektryzującego starcia zaplanowano na godzinę 21:00 polskiego czasu, a poniżej znajduje się kompletny terminarz ćwierćfinałów.

Terminarz ćwierćfinałów MŚ 2026. Kiedy mecze?

Francja pokonała Maroko 2:0 (czwartek, 9 lipca)

Scenariusz z półfinału poprzednich mistrzostw świata powtórzył się w całości, a „Trójkolorowi” triumfowali wynikiem 2:0. Trafienia, których autorami byli Kylian Mbappe oraz Ousmane Dembele, brutalnie przekreśliły nadzieje afrykańskiej ekipy na powielenie historycznego wyniku z Kataru.

Hiszpania - Belgia (piątek, 10 lipca, godz. 21:00, SoFi Stadium, Kalifornia)

To właśnie w drugim starciu 1/4 finału rozstrzygnie się, z kim Francuzi zagrają o wielki finał. Starcie Hiszpanów i Belgów gwarantuje wielkie emocje. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego bez problemu triumfowała w swojej grupie po meczach z Republiką Zielonego Przylądka (0:0), Arabią Saudyjską (4:0) i Urugwajem (1:0). Następnie podopieczni selekcjonera odesłali do domu Austrię (3:0) i Portugalię (1:0). Z kolei „Czerwone Diabły” były już skazywane na pożarcie. Zespół odrodził się w 1/16 finału w spotkaniu z Senegalem. Przegrywał 2:0, ale rzutem na taśmę wywalczył dogrywkę, którą ostatecznie wygrał. Słaba dyspozycja w fazie grupowej odeszła w zapomnienie, co udowodnili w 1/8 finału, rozbijając USA aż 4:1. Czy Belgowie pokonają również rozpędzoną Hiszpanię? Zmagania pokaże na żywo TVP1, TVP Sport oraz portal TVPSport.pl.

Norwegia - Anglia (sobota, 11 lipca, godz. 23:00, Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Gdy poznamy już pierwszą parę półfinałową, uwaga kibiców przeniesie się na drugą połowę pucharowej drabinki. Tam również czeka nas europejski pojedynek. Zastanawia, czy wspierani przez fantastycznych kibiców Norwegowie po raz kolejny zaszokują świat i wyrzucą z turnieju Anglików, którzy marzą o triumfie równym temu z 1966 roku. Odpowiedź poznamy w sobotę 11 lipca. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na antenach TVP1 i TVP Sport, a także w internecie na TVPSport.pl.

Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3:00, Arrowhead Stadium, Kansas City)

Listę ćwierćfinałów zamknie spotkanie z udziałem jedynego już zespołu spoza Europy. Kadra Argentyny wyrwała awans w 1/8 finału po meczu pełnym dramaturgii, odrabiając dwubramkową stratę z Egiptem na zaledwie piętnaście minut przed końcem. Z kolei Helweci przeżyli istny horror, posyłając do domu Kolumbię po serii jedenastek. Zagadką pozostaje to, czy Leo Messi i jego rodacy utrzymają się w walce o obronę tytułu mistrzowskiego. Starcie rozpocznie się w nocy z 11 na 12 lipca czasu polskiego, a zmagania zrelacjonują TVP1, TVP Sport oraz strona TVPSport.pl.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie