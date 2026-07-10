Rozbicie grupy farmaceutycznej w Polsce. CBZC zatrzymało 12 osób handlujących sfałszowanymi lekami

Działalność grupy przestępczej w internecie

Członkowie grupy prowadzili swoją działalność na terenie całego kraju od co najmniej początku 2024 roku. Zajmowali się wytwarzaniem oraz dystrybucją leków hormonalnych, psychotropowych, sterydów anabolicznych, a także środków na potencję i odchudzanie. Sprzedaż odbywała się za pośrednictwem ukrytych forów internetowych, zamkniętych grup na komunikatorach oraz portali społecznościowych. Liderzy grupy pozyskiwali współpracowników odpowiedzialnych za prowadzenie tych kanałów komunikacji, co pozwalało im docierać do szerokiego grona odbiorców.

Produkcja i przemyt sfałszowanych leków

Sfałszowane wyroby farmaceutyczne pochodziły z nielegalnego laboratorium lub były przemycane do Polski z Chin, Indii oraz Bliskiego Wschodu. Produkty trafiały do głównego magazynu, gdzie były przepakowywane i oznaczane etykietami marki kontrolowanej przez grupę przestępczą. Gotowy towar wysyłano za pośrednictwem firm kurierskich do odbiorców hurtowych współpracujących z podejrzanymi. Policjanci zlikwidowali nielegalne laboratorium oraz miejsce, w którym przygotowywano przemycone substancje do dalszego obrotu.

Zatrzymania w siedmiu województwach

Funkcjonariusze CBZC przy wsparciu kontrterrorystów z BOA przeprowadzili akcję na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, podlaskiego, lubelskiego i opolskiego. Zatrzymano 12 obywateli Polski w wieku od 25 do 50 lat, w tym 10 mężczyzn i 2 kobiety. Wśród podejrzanych znaleźli się licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką i fitness, a także administrator oraz moderator popularnego forum internetowego. Podczas 21 przeszukań policjanci zabezpieczyli gotówkę oraz mienie ruchome o wartości ponad 430 000 zł.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowania nią, a także sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego poprzez wprowadzanie do obrotu szkodliwych produktów leczniczych. Z ustaleń wynika, że sprawcy uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Katowicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 4 zatrzymanych. W działaniach uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, którzy pomogli w weryfikacji i wycenie zabezpieczonych substancji wartych co najmniej 1,5 mln zł.

Źródło: Policja.pl