Kacper Tomasiak odebrał wyjątkową nagrodę za igrzyska. Ruszyła budowa jego mieszkania

Kacper Tomasiak wywalczył trzy cenne krążki podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Z tytułu odniesionych sukcesów przyznano mu własne lokum zlokalizowane na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich.

19-letni reprezentant Polski wskazał swój wymarzony apartament jeszcze w czerwcu. Miesiąc później wystąpił w roli gościa honorowego na ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję.

Utalentowany skoczek narciarski dostąpił ogromnego zaszczytu, zostając głównym patronem obiektu wznoszonego dla bohaterów sportowych zmagań Mediolan-Cortina 2026.

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Kacper Tomasiak z nowym mieszkaniem za medale olimpijskie

Kacper Tomasiak podjął ostateczną decyzję dotyczącą swojego nowego gniazdka jeszcze w czerwcu. Nieruchomość stanowi ekskluzywną premię za fenomenalne występy na skoczniach w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich, które zachwyciły polskich kibiców. Potrójny medalista wejdzie w posiadanie 45-metrowego apartamentu wycenianego na około milion złotych. Kompleks mieszkaniowy w podwarszawskim Mysiadle, funkcjonujący pod nazwą Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich, realizuje firma Profbud. Oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 17 lipca, a w wydarzeniu osobiście uczestniczył utytułowany nastolatek.

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– Do murarza to jeszcze dużo brakowało – żartował 19-letni skoczek tuż po zakończeniu oficjalnej ceremonii, w której towarzyszyła mu mama Kinga. Dziennikarze zgromadzeni na miejscu dopytywali go o ekscytację z powodu potencjalnej przeprowadzki do stolicy, jednak sportowiec zachował w tej kwestii pełen spokój i chłodny dystans.

Nie odliczam dni do tego momentu, bo na pewno nie będę tutaj cały czas przebywał. Treningi będą jednak głównie w Beskidach. Wiadomo, że czasami myślę, co będę robił z tym mieszkaniem, ale na razie spokojnie do tego podchodzę - przyznał Tomasiak.

Wysłannicy mediów dopytywali również, czy skoczek narciarski ma w ogóle w planach definitywną przeprowadzkę do największego polskiego miasta. – Ciężko stwierdzić. Pewnie musiałbym tu chwilę pomieszkać i sprawdzić, jak się tu mieszka. Na razie nie mam konkretnego planu i dopiero w przyszłości będę decydował – zadeklarował reprezentant naszego kraju.

Kacper Tomasiak idzie w ślady Aleksandry Mirosław

Młody skoczek musi jeszcze uzbroić się w cierpliwość przed odebraniem kluczy, jednak na rozległym terenie Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich widać już wyraźne zarysy pierwszej bryły dedykowanej herosom ostatnich letnich igrzysk w Paryżu. Funkcję patronki tego właśnie obiektu objęła znakomita mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław. Tuż obok wznoszony jest bliźniaczy blok przeznaczony dla triumfatorów zimowych zawodów Mediolan-Cortina 2026, a tę zaszczytną i prestiżową rolę deweloper powierzył właśnie Kacprowi Tomasiakowi.

Nowe lokale, traktowane jako luksusowe nagrody za wybitne osiągnięcia w świecie sportu, trafią ostatecznie także w ręce innych znakomitych zawodników. Na liście nagrodzonych znalazły się między innymi Julia Szeremeta (boks), Daria Pikulik (kolarstwo torowe), Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie), panczenista Władimir Semirunnij oraz Paweł Wąsek, który wspólnie z Tomasiakiem reprezentował Polskę w srebrnym duecie na skoczni.