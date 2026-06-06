Natalia Siwiec błyszczy przed obiektywem. Tak teraz wygląda 42-letnia modelka!

Kariera Natalii Siwiec zaczęła się na Euro 2012

Wystarczył jeden uśmiech na trybunach Stadionu Narodowego podczas turnieju piłkarskiego, aby Natalia Siwiec zyskała gigantyczną popularność. Aparaty fotoreporterów skierowane na piękną brunetkę błyskawicznie wykreowały nową gwiazdę internetu, okrzykniętą natychmiast Miss Euro 2012. Warto zaznaczyć, że przed tym historycznym wydarzeniem celebrytka miała już na koncie doświadczenie w branży modelingowej oraz starty w konkursach piękności. Mimo to dopiero mistrzostwa Europy otworzyły przed nią drzwi do rozpoznawalności. Zainteresowanie dziennikarzy zaowocowało lawiną propozycji współpracy, a nowa ikona szybko zaczęła brylować na branżowych imprezach, okładkach pism i w produkcjach telewizyjnych.

Prawdziwym triumfem modelki okazała się jednak niezwykła umiejętność przekucia pięciu minut sławy w stabilną i wieloletnią karierę. W erze cyfrowej rewolucji idealnie wykorzystała rosnącą siłę mediów społecznościowych do zbudowania mocnej marki osobistej. Dzisiaj należy do ścisłej czołówki polskich influencerek. Jej internetową aktywność, skupioną na luksusowych podróżach, modzie i stylu życia, śledzi na samym Instagramie imponująca społeczność licząca 1,2 miliona użytkowników.

Zobacz także: Natalia Siwiec drży z zimna w Meksyku! 24 stopnie to dla niej koszmar

Gdzie mieszkają gwiazdy? Pytanie 1 z 6 Gdzie mieszka Britney Spears? Westlake, Kalifornia San Francisco, Kalifornia Santa Monica, Kalifornia Następne pytanie

Jak wygląda Natalia Siwiec po przeprowadzce do Meksyku?

Obecnie 42-letnia ikona internetu dzieli swój czas między Polskę a egzotyczny Meksyk, gdzie uwiła sobie gniazdko u boku męża Mariusza Raduszewskiego oraz córki Mii. W sieci regularnie publikuje ujęcia z dalekich wypraw, promując przy tym świadomy i bardzo aktywny tryb życia. Niedawno odwiedziła ojczyznę, aby wraz z pociechą pojawić się w formacie "Mówię Wam". To właśnie przed kamerami tego programu zdradziła kulisy swojej głośnej przeprowadzki za ocean.

Wyjechaliśmy do Tulum i zrezygnowałam z show-biznesu. Tak, to było takie bardzo duże wyrzeczenie, tak naprawdę. Ale to było w bardzo dużej mierze dla dziecka, dlatego, że ja chciałam po prostu przede wszystkim poświęcać jej dużo czasu, chciałam, żeby się wychowywała gdzieś, gdzie jest dużo słońca.

Przy okazji telewizyjnego wywiadu celebrytka wzięła udział w improwizowanej, krótkiej sesji fotograficznej. Ubrana w zwiewny, letni komplet eksponujący umięśniony brzuch i mocno opalone ramiona, udowodniła, że upływający czas działa wyłącznie na jej korzyść.

Zobacz także: Natalia Siwiec pokazała zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała jako nastolatka!

Zobacz więcej zdjęć. Córka Izabelli Scorupco wychodzi za mąż! Już jest po wieczorze panieńskim. Ale się bawiła!

Natalia Siwiec radzi, jak nie zemdleć w czasie głodówki! Nie je nawet przez 72 h. A po poście zajada wywar z kości. "Wspaniały dla jelit"