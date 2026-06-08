Natalia Kukulska nagrała Dodę w hotelu. Zaskakujące wideo trafiło do sieci

Natalia Kukulska nagrała rozśpiewkę Dody. Co działo się w hotelu w Opolu?

Tegoroczna edycja festiwalu w Opolu przyciągnęła największe nazwiska polskiej branży muzycznej. Przez kilka dni amfiteatr żył występami, podczas których artyści śpiewali swoje sprawdzone przeboje oraz nowości. Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi Doda, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Majka Jeżowska, a także Anna Maria Jopek, Ralph Kaminski i Kamil Bednarek. Warto jednak pamiętać, że festiwalowe kulisy to nie tylko blask fleszy. Prawdziwe życie toczy się również w hotelowych korytarzach, gdzie gwiazdy przygotowują się do koncertów i regenerują siły, choć czasami nawzajem zakłócają sobie spokój.

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Doda nie dała pospać Kukulskiej. Kulisy festiwalu w Opolu

Do niecodziennej sytuacji doszło, gdy okazało się, że Natalia Kukulska i Doda otrzymały pokoje w bardzo bliskim sąsiedztwie. Obie piosenkarki mierzyły się z wymagającym grafikiem, dlatego każda minuta przeznaczona na sen była dla nich na wagę złota.

Po długich godzinach spędzonych na scenie, Kukulska zaplanowała krótką drzemkę. Szybko wyszło na jaw, że o upragnionej ciszy w hotelowym pokoju może jedynie pomarzyć. Zza ściany zaczęły dobiegać bardzo głośne ćwiczenia wokalne, za które odpowiadała Doda.

Wokalistka nie kryła, że to zdarzenie było równie męczące, co zabawne. Zdecydowała się uwiecznić ten moment na krótkim wideo, które następnie udostępniła w swoich mediach społecznościowych, wykazując się przy tym ogromnym dystansem do całej sprawy.

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Gdy próbujesz sobie zrobić drzemkę po próbie, a obok mieszka Doda. Ja to szanuję, rozumiem, pozdrawiam. Każdy musi się rozśpiewać, to nieważne, że inni chcą pospać. Jak skowronek - mówiła rozbawiona Kukulska.

Udostępniony materiał lotem błyskawicy rozszedł się po internecie, a fani chętnie komentowali darmowy minikoncert w hotelowych murach. Film udowodnił, że Doda trenuje głos na najwyższych obrotach nawet z dala od sceny, a jej rozśpiewka bez trudu przebijała się przez grube ściany.

Co istotne, Kukulska nie zamierzała robić z tego powodu awantury i podeszła do incydentu z uśmiechem. W jej internetowej relacji można było wyczuć szacunek dla pracy koleżanki z branży zamiast złości. Piosenkarka rzuciła nawet żartem, że przy następnym spotkaniu to ona zafunduje sąsiadce równie głośny występ w ramach rewanżu.

Myślicie, że Doda jej coś odpowie?

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