Najpierw Manaslu, potem Mount Everest. Kim jest Zoja Skubis? Ta młoda Polka zapisała się w historii himalaizmu

Zoja Skubis zdobywa popularność nie tylko jako influencerka, ale także dzięki swoim ambitnym wyzwaniom. Młoda, niemal 21-letnia, kobieta regularnie dzieli się w sieci kolejnymi projektami i podróżami, które przyciągają uwagę tysięcy obserwatorów.

TikTok, podróże i ekstremalne wyzwania

Zoja Skubis w maju skończy 21 lat i już dała się poznać jako aktywna twórczyni internetowa, szczególnie na TikToku, gdzie relacjonuje swoją codzienność, podróże i sportowe wyzwania. Jej profil to mieszanka lifestyle’u i ambitnych projektów, które wyraźnie wykraczają poza standardowe treści influencerów.

Wśród jej dotychczasowych osiągnięć znajdują się m.in. przejazd przez Singapur na rolkach czy start w półmaratonie w ekstremalnych warunkach - przy temperaturze sięgającej nawet -40 stopni Celsjusza w rejonach podbiegunowych.

Pasja do gór i trudna historia Zoi Skubis

Zamiłowanie do gór Zoja wyniosła z domu. Jak sama podkreśla, ogromny wpływ na jej pasję miał ojciec. Jego śmierć podczas wyprawy w górach Kaukazu była dla niej ogromnym ciosem - miała wtedy zaledwie 14 lat.

Pomimo, że dane mi było spędzić z tatą tylko 14 lat, zawdzięczam mu bardzo wiele. To od taty otrzymałam pasję, wytrwałość i ogromne pokłady miłości do świata. Mojego taty nie ma już obok, jednak pewna jego część żyje razem ze mną. O tą część siebie zawzięcie dbam, dlatego gdy ktoś spyta, jaki był mój tata, odpowiem, że dokładnie taki jak ja. Kocham Cię od 19 lat, kochać Cię będę, gdy zrównamy się już wiekiem, a nawet, gdy razem z moją 42 wiosną stanę się starsza od Ciebie. Niezmiennie tęsknię i wierzę, że z dumą spoglądasz na mnie z góry, tato

- pisała na Instagramie 23 czerwca 2024 roku.

To tragiczne doświadczenie nie zatrzymało jej jednak przed dalszym rozwojem. Wręcz przeciwnie - młoda podróżniczka kontynuuje swoją drogę, podejmując kolejne górskie wyzwania.

Manaslu i pierwszy wielki sukces

Jednym z najgłośniejszych momentów w jej dotychczasowej działalności była wyprawa na Manaslu - górę o wysokości 8163 m n.p.m., należącą do czołówki najwyższych szczytów świata.

Zoja poinformowała o sukcesie w mediach społecznościowych:

Najmłodsza Polka na 8k! Udało się! Wczoraj o 05:09 stanęłam na szczycie Manaslu (…) Za mną cały rok przygotowań, trzy tygodnie siedzenia w base campie i czterodniowy atak szczytowy.

To osiągnięcie otworzyło jej drogę do jeszcze większych wyzwań.

Mount Everest zdobyty. Historyczny moment w życiorysie Zoi Skubis

Zoja Skubis stanęła również na szczycie Mount Everest, zapisując się w historii jako najmłodsza Polka, która tego dokonała. To właśnie ten sukces wyniósł ją na zupełnie inny poziom rozpoznawalności - nie tylko w internecie, ale też w świecie górskim.

Zdobycie najwyższej góry świata to efekt wielomiesięcznych przygotowań, ogromnej determinacji i doświadczenia zbieranego podczas wcześniejszych wypraw.

Choć wielu uznałoby taki wynik za spełnienie marzeń, Zoja Skubis nie zwalnia tempa. Jej aktywność pokazuje, że traktuje góry nie jako jednorazowe wyzwanie, ale długofalową drogę. Życzymy kolejnych sukcesów!

