Nagi, pokryty krwią i z nożem w ręku. Gwiazdor przewieziony do szpitala

Perez Hilton dał się poznać jako bloger, który nie miał litości dla największych gwiazd show-biznesu. Na prowadzonym przez siebie blogu regularnie obrażał takie artystki jak Britney Spears, gdy ta przechodziła głośne załamanie nerwowe czy Christinę Aguilerę, którą oskarżał o kopiowanie Lady Gagi, swojej ówczesnej koleżanki. Wraz z rozwojem mediów społecznościowych popularność Pereza Hiltona znacznie spadła, jednak do dziś posiada on oddaną rzeszę fanów. To właśnie oni zareagowali na niepokojące zachowanie celebryty.

Perez Hilton - drastyczne sceny na Tik Toku

Nagranie, które było transmitowane na TikToku, zanim platforma go nie usunęła, ukazywało Hiltona pokrytego krwią, z ranami ciętymi na ramionach i tułowiu, trzymającego przedmiot wyglądający jak nóż. Na wideo widać było, jak widzowie błagali go o zaprzestanie i pytali o jego numer telefonu, aby móc powiadomić odpowiednie służby.

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Perez Hilton trafił do szpitala

Rzecznik Biura Szeryfa Hrabstwa Miami-Dade przekazał w wiadomości dla NBC News, że funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenia dotyczące osoby, która transmitowała na żywo w mediach społecznościowych akty samookaleczenia, nie podając nazwiska blogera. W kolejnym oświadczeniu biuro szeryfa poinformowało, że osoba, o której mowa, została przetransportowana przez straż pożarną do lokalnego szpitala, gdzie jest jej udzielana pomoc medyczna.

Przedstawiciele Hiltona zabrali głos

Przedstawiciele agencji menedżerskiej Golden Artists Entertainment, która reprezentuje Hiltona, oświadczyli, że są świadomi niepokojących materiałów krążących w sieci, których bohaterem jest ich klient, Perez Hilton.

W tej chwili, mimo ciągłych prób, nie udało nam się nawiązać z nim bezpośredniego kontaktu. Naszym głównym priorytetem jest zdrowie i dobrostan Pereza, a także jego rodziny - przekazali Dante Rusciolelli i Rebekah Kochan.

Bloger jest ojcem trojga dzieci: dwóch córek i syna.