Wyprawki szkolne już trafiają do koszyków. Kaufland: w lipcu klienci wybierają plecaki i piórniki

Autor: Kaufland/ Materiały prasowe

Back to School to największy sezon w ciągu całego roku w kategorii Non-Food w Kauflandzie. Jego podstawę nadal stanowią klasyczne artykuły szkolne, takie jak zeszyty, kredki, farby, plecaki i piórniki. Największą sprzedaż sieć notuje w przypadku zeszytów oraz papieru ksero. Tylko w sezonie 2025 klienci kupili w sklepach Kaufland łącznie niemal 1,5 miliona zeszytów, brulionów i kołonotatników.

Klienci nie czekają z zakupami do końca wakacji

Wcześniejsze rozpoczęcie kompletowania wyprawki pozwala rozłożyć związane z nią wydatki w czasie, zamiast kumulować wszystkie zakupy w ostatnich tygodniach sierpnia. Dane Kauflandu pokazują, że część klientów rozpoczyna przygotowania do nowego roku szkolnego już w lipcu. W tym okresie wybierają przede wszystkim droższe elementy wyprawki, natomiast zakup podstawowych przyborów częściej pozostawiają na kolejne tygodnie.

Potwierdza to analiza sprzedaży za 2025 r. W 29. tygodniu roku odnotowano najwyższą w całym sezonie wartość paragonu obejmującego artykuły Back to School. Klienci kupowali wówczas mniej produktów, ale sięgali po droższe artykuły, mimo że nie obowiązywały dodatkowe przeceny ani specjalne mechanizmy promocyjne.

– Back to School to największy sezon w ciągu roku w kategorii Non-Food w Kauflandzie. Widzimy, że klienci są gotowi rozpoczynać przygotowania do nowego roku szkolnego już w lipcu, co pozwala im lepiej zaplanować zakupy i rozłożyć związane z nimi wydatki w czasie. W zależności od formatu marketu nasza oferta obejmuje około 1000 różnych artykułów, dzięki czemu najważniejsze elementy wyprawki można skompletować wygodnie, podczas codziennych zakupów i w jednym miejscu – mówi Paulina Nowosielska, Kupiec w Departamencie Zakupu Non-Food w Kaufland Polska.

Niska cena, dobra jakość i popularne licencje

W ofercie Kauflandu znalazły się zarówno podstawowe artykuły z listy wyprawkowej dostępne w niskich cenach, jak i produkty markowe oraz licencyjne. Sieć regularnie organizuje również akcje typu „Zeszyt Pierwsza Cena”, obejmujące nielicencjonowane artykuły tańsze od ich markowych odpowiedników. Produkty te każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Cena nie jest jednak jedynym kryterium wyboru. Klienci sięgają również po lepszej jakości artykuły piśmienne oraz markowe zeszyty. W przypadku plecaków, piórników i części artykułów papierniczych istotną rolę odgrywają także licencje wybierane przez dzieci. W tegorocznym asortymencie znalazły się między innymi produkty z motywami Minecraft, Minionków i Stitcha, a także artykuły dla fanów piłki nożnej związane z Realem Madryt i FC Barceloną.

Oferta Back to School jest dostępna w sklepach Kaufland od 16 lipca.

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