Ed Sheeran ukarany. Piosenkarz dostał grzywnę za swój 60-letni samochód

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-05 10:14

Z pozoru drobne niedopatrzenia potrafią słono kosztować, o czym przekonał się Ed Sheeran. Piosenkarz musi zapłacić karę za brak ubezpieczenia samochodu, którym od kilku lat w ogóle nie jeździł. Zabytkowe auto trafiło do renowacji, by stać się nowoczesnym cacuszkiem z napędem elektrycznym. Gwiazdor przeprosił i zobowiązał się do zapłaty.

Ed Sheeran w błękitnej marynarce i białym t-shircie. O grzywnie dla muzyka za zabytkowe auto przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Fred Duval/ Shutterstock

Luksusowe samochody sprzed wielu dekad to często perełki, na które polują nie tylko kolekcjonerzy, ale i zamożni celebryci. Jedną z takich sław jest Ed Sheeran. Jak na Brytyjczyka przystało, piosenkarz zafundował sobie kilka lat temu auto luksusowej marki Aston Martin, oddając je do gruntownej renowacji. Nie sądził jednak, że przez brak ubezpieczenia przyjdzie mu odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości.

Ed Sheeran kupił zabytkowy samochód. Postanowił, że będzie elektryczny

Szczegóły dotyczące zakupu luksusowego pojazdu pozostają nieznane. Wiemy jednak, że chodzi o auto marki Aston Martin z 1966 roku, które Ed Sheeran posiada od przynajmniej pięciu lat. To właśnie wtedy samochód trafił do specjalistycznego zakładu Aston w Durham, gdzie ma stać się nowoczesnym "elektrykiem". Od 2021 roku luksusowe cacko nie jeździło więc po brytyjskich drogach, jednak przeciągający się remont za zamkniętymi drzwiami nie zwolnił go z ubezpieczenia...

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Ed Sheeran
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Piosenkarz skazany za brak ubezpieczenia

Jak donosi brytyjska prasa, sąd w Bradford skazał 35-letniego muzyka na karę grzywny. Ed Sheeran musi zapłacić 666 funtów kary oraz dodatkowe 366 funtów w kosztach sądowych. W przedstawionym listownie wyjaśnieniu muzyk podkreślił, że od 2021 roku nie posiadał dostępu do samochodu, który przez cały ten czas nie opuścił murów zakładu i nie jeździł bez ubezpieczenia po brytyjskich drogach. Sytuację nazwał "administracyjnym nieporozumieniem" - myślał, że remont w markowym zakładzie pokrywa koszt ubezpieczenia.

Wyjaśnił również, że nie otrzymał listu, w którym odpowiednie organy poinformowały go o możliwości zapłacenia kary bez postępowania sądowego. Gdyby otrzymał korespondencję, bezdyskusyjnie opłaciłby należność. Jak donosi BBC News, Ed Sheeran jest jedną z 1451 osób, które w ostatnim tygodniu usłyszały podobne kary za brak ubezpieczenia auta w Anglii i Walii.

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