Akcja CBŚP w Gliwicach. Międzynarodowy gang pseudokibiców rozbity

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w sprawie narkotyków

Z ustaleń śledczych wynika, że międzynarodowa grupa przestępcza prowadziła swoją działalność co najmniej od marca 2024 roku. Jej członkowie zajmowali się produkcją, przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków i dystrybucją sterydów. Według zgromadzonego materiału dowodowego na polski rynek mogło trafić ponad 100 kg substancji odurzających i psychotropowych, takich jak kokaina, mefedron czy klefedron. Łączną wartość tych nielegalnych towarów oszacowano na co najmniej 3 000 000 zł.

Laboratorium klefedronu zlikwidowane na terenie Belgii

Funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej doprowadzili do zlikwidowania nielegalnego laboratorium klefedronu, które znajdowało się w Belgii. Według ustaleń śledztwa miejsce to zostało uruchomione przez osoby powiązane ze środowiskiem polskich pseudokibiców. Na miejscu akcji zabezpieczono około 167 kg gotowego narkotyku. Szacunkowa wartość przejętej substancji wynosi blisko 1 200 000 zł.

Zarzuty i tymczasowe areszty dla podejrzanych w Polsce

Na terenie Polski policjanci zatrzymali dotychczas 11 osób biorących udział w tym procederze. Decyzją sądu 9 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu na czas trwania dalszych czynności. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw narkotykowych. Za te czyny grozi im kara pozbawienia wolności, która może wynieść nawet 20 lat.

Działania czeskich służb przeciwko handlarzom narkotyków

Równolegle do polskich działań funkcjonariusze z Czech zatrzymali 13 osób odpowiedzialnych za tamtejszy wątek sprawy. Według zebranych informacji członkowie czeskiej grupy dostarczali do Polski hurtowe ilości marihuany oraz kokainy. W zamian od pseudokibiców śląskich klubów nabywali przede wszystkim amfetaminę, mefedron i środki anaboliczne. Podczas akcji w Czechach mundurowi przejęli znaczne partie marihuany, kokainy, metamfetaminy oraz sterydów.

Wspólny zespół śledczy CBŚP, Straży Granicznej i POLADA

Całe śledztwo jest prowadzone w ramach międzynarodowego zespołu śledczego JIT, w którym współpracują policjanci i strażnicy graniczni z Polski oraz Czech. Działania mundurowych aktywnie wspierała Polska Agencja Antydopingowa, która udostępniła swoją wiedzę ekspercką w zakresie obrotu środkami anaboliczno-androgennymi. Polska policja podkreśla, że skuteczne zwalczanie międzynarodowej przestępczości narkotykowej wymaga ścisłej współpracy wielu służb. Funkcjonariusze zapowiadają dalszą walkę z grupami przestępczymi w celu pozbawiania ich źródeł finansowania.

Źródło: Policja.pl