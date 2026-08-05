Anna Karczmarczyk pokazała efekty demolki w mieszkaniu. "Jesteśmy wykończeni"

Anna Karczmarczyk kupiła wymarzone mieszkanie w kamienicy

Anna Karczmarczyk to obecnie jedna z najbardziej znanych twarzy polskiego ekranu. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła już w wieku nastoletnim. Prawdziwym punktem zwrotnym w jej karierze okazał się udział w głośnym filmie "Galerianki" w reżyserii Katarzyny Rosłaniec. Wcielenie się w postać Alicji przyniosło jej ogólnopolską rozpoznawalność. Dzisiaj możemy ją podziwiać zarówno w hitowych produkcjach telewizyjnych, jak i na dużym ekranie.

W 2016 roku, tańcząc w duecie z Jackiem Jeschke, triumfowała w piątym sezonie programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". To właśnie podczas pracy nad tym show poznała swojego obecnego męża, producenta telewizyjnego Pascala Litwina. Para pobrała się dwa lata później, a latem 2021 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Karczmarczyk i Litwin bardzo cenią sobie prywatność, rzadko pojawiając się publicznie razem i do dziś nie ujawniając płci swojej pociechy.

Aktorka chętnie dzieli się swoim życiem zawodowym w mediach społecznościowych. To tam niedawno opublikowała wideo prezentujące jej nowe mieszkanie, a właściwie to, co z niego zostało. Okazało się, że po dwóch latach poszukiwań para znalazła swoje wymarzone lokum - przestronny apartament z poddaszem, usytuowany w zabytkowej kamienicy.

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Anna Karczmarczyk: Totalna demolka i generalny remont

Aby zgromadzić środki na wkład własny, para zdecydowała się na sprzedaż swoich aut. Niestety, gdy ekipa budowlana rozpoczęła prace, wyszło na jaw, że stan techniczny mieszkania jest znacznie gorszy, niż pierwotnie zakładano. Ściany na poddaszu zaczęły się kruszyć, a dach również wymagał pilnej interwencji.

W obliczu tych problemów Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin stanęli przed dylematem: sprzedać problematyczną nieruchomość czy przeprowadzić kompleksowy remont, wiążący się z całkowitą demolką. Wybrali to drugie rozwiązanie. Teraz aktorka podzieliła się ze swoimi obserwatorami pierwszymi efektami trwających prac.

Nigdy nie przypuszczałam, że remont mieszkania w kamienicy stanie się remontem całego budynku… po wybudowaniu nowego dachu, kominów, stropów, wylaniu nowych podłóg przechodzimy do przyjemniejszych zadań, ale jesteśmy wykończeni… czas na małą przerwę - napisała na Instagramie.

Zanim mieszkanie będzie gotowe na przyjęcie domowników, minie jeszcze dużo czasu, jednak już teraz widać kolosalną różnicę. Zbudowano od podstaw nowy dach, stropy i kominy. Wylano nowe posadzki, a tynki czekają na kolejne etapy prac. Wnętrza zupełnie nie przypominają tych, które aktorka pokazała na wcześniejszym nagraniu. Mimo ogromnego zmęczenia, Anna Karczmarczyk i jej mąż z niecierpliwością czekają na kolejny, przyjemniejszy etap urządzania swojego wymarzonego domu.

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