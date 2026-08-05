Dziecko zatrzaśnięte w samochodzie w Jarosławiu. Policjanci musieli wybić szybę

Interwencja na parkingu w Jarosławiu

Do zdarzenia doszło 4 sierpnia 2026 roku po godzinie 13:00, kiedy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu otrzymał pilne zgłoszenie. Mieszkanka powiatu jarosławskiego poinformowała, że jej 10-miesięczne dziecko znajduje się wewnątrz zamkniętego samochodu. Kobieta nie mogła dostać się do środka, ponieważ przez przypadek zatrzasnęła drzwi, a kluczyki zostały w pojeździe. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrol z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.

Szybka reakcja funkcjonariuszy z Jarosławia

Policjanci po dotarciu na parking ocenili sytuację i uznali, że zdrowie dziecka może być zagrożone. Funkcjonariusze wzięli pod uwagę fakt, że wnętrze auta przy wysokiej temperaturze na zewnątrz nagrzewa się bardzo szybko. Mundurowi podjęli decyzję o wybiciu szyby, aby jak najszybciej wydostać dziewczynkę z pojazdu. Po otwarciu samochodu 10-miesięczne dziecko zostało bezpiecznie przekazane pod opiekę matki.

Dziewczynka nie wymagała pomocy medycznej

Dzięki sprawnemu działaniu policjantów dziewczynce nic się nie stało. Po wydostaniu dziecka z nagrzanego samochodu okazało się, że nie wymaga ono pomocy medycznej. Służby przy okazji tego zdarzenia przypominają, że podczas upałów temperatura wewnątrz pojazdu rośnie błyskawicznie i może być znacznie wyższa niż ta na zewnątrz. W przypadku zauważenia uwięzionej osoby lub zwierzęcia w samochodzie należy od razu dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl