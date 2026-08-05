Oszustwo w powiecie polickim. 64-latek stracił blisko 175 000 zł

Mieszkaniec powiatu polickiego stracił oszczędności

64-letni mieszkaniec powiatu polickiego poinformował policję o utracie blisko 175 000 zł w wyniku działania oszusta. Nieznany sprawca podał się za pracownika firmy inwestycyjnej i celowo wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do przeznaczenia przekazywanych pieniędzy. Mężczyzna działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wykorzystał socjotechnikę opartą na wywieraniu presji czasu. W wyniku tych działań senior rozporządził swoim mieniem w sposób niekorzystny i stracił zgromadzone fundusze.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn na gorącym uczynku

Funkcjonariusze z Polic oraz Szczecina podjęli natychmiastowe czynności, które miały na celu ustalenie tożsamości oraz zatrzymanie osób odpowiedzialnych za ten czyn. W wyniku prowadzonych działań policjanci zatrzymali 21-latka oraz 26-latka, którzy próbowali wyłudzić od tego samego 64-latka kolejne zasoby pieniężne. Tym razem sprawcy usiłowali uzyskać kwotę 304 000 zł, jednak ich działania zostały przerwane przez mundurowych. Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a za popełnione przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl