Nadia Długosz na spotkaniu z NATO. Poznała… prezydenta Ukrainy

Kim jest Nadia Długosz?

Nadia Długosz, znana w sieci jako "Nadjowa", to popularna polska influencerka, youtuberka i tiktokerka urodzona w 1996 roku we Włocławku. Ogólnokrajową rozpoznawalność zyskała jako współtwórczyni i główna twarz rozrywkowego kanału "Beksy" (tworzonego w latach 2015–2021 w ramach sieci Abstrachuje), gdzie odpowiadała za reżyserię, pisanie scenariuszy oraz grę aktorską w humorystycznych skeczach. Ukończyła studia z zakresu finansów międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Po odejściu z projektu skupiła się na samodzielnej działalności w mediach społecznościowych, gdzie jej profile na Instagramie i TikToku śledzą setki tysięcy osób. Wystąpiła również w reality show "Good Luck Guys".

SCHETYNA OSTRZEGA: Trump robi z nas taran na Europę! NATO pęka od środka?!

Nadia Długosz na szczycie NATO. Co tam robiła razem z Maćkiem Musiałem?

Nikt się nie spodziewał, że Nadia Długosz wrzuci taki, a nie inny content. Okazało się, iż młoda influencerka pojawiła się na ostatnim szczycie NATO w Ankarze. Pokazała swoim fanom, jak wyglądało to wszystko od kulis. Była przy ściance z najważniejszymi ludźmi na świecie. Mogła koło nich przejść, a nawet chwilę porozmawiać. Skorzystała z tego, aby poznać... prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

- Tego się nie spodziewaliście, bo ja także, ale udało mi się spotkać z Panem Prezydentem Zełenskim i postanowiłam wykorzystać te kilka minut, by spytać go o nasz ostatni spór, jako osoba zaangażowana w pomoc Ukrainie, mającą w gronie znajomych wspaniałych ludzi z tego kraju, ale również jako wnuczka poległych na Wołyniu. Nie próbował uciekać od tematu, a odpowiedź, którą otrzymałam, była emocjonalna i wyczerpująca! - napisała Nadia.

Co ciekawe, na tym szczycie NATO pojawił się również Maciek Musiał. Okazało się, że pobyt polskich gwiazd w Ankarze nie był bez przypadku. Organizacja postanowiła wyjść naprzeciw młodemu pokoleniu. NATO chce zaangażować influencerów z krajów członkowskich, aby docierać ze swoim przekazem do młodego pokolenia. Pokazać, że geopolityka może być również ciekawa.