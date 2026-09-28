MTV Video Music Awards 2026. Zwycięzcy już znani! Królowa jest tylko jedna

Wyniki VMAs co roku elektryzują miliony fanów na całym świecie. Przyznawane od 1984 roku nagrody mają status kultowych i do dziś uchodzą za jedne z najważniejszych wyróżnień w branży muzycznej. Tegoroczna gala MTV Video Music Awards odbyła się w Peacock Theater w Los Angeles, przyciągając plejadę gwiazd. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in. Madonna, Taylor Swift, Sombr, Sabrina Carpenter, Raye, Adam Lambert oraz Sienna Spiro.

Madonna królowała na gali MTV VMAs 2026

Największą zwyciężczynią wieczoru okazała się Madonna. Popowa ikona otworzyła galę z wielkim przytupem, wykonując dwa single ze swojego najnowszego albumu "Confessions II": nagrany w duecie z Sabriną Carpenter utwór "Bring Your Love" oraz remiks kawałka "Danceteria" z udziałem Charli xcx. Piosenkarka, która występowała już na pierwszej w historii edycji imprezy w 1984 roku, zdobyła aż siedem z trzynastu statuetek, do których była nominowana, w tym dla Artystki Roku.

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VMAs 2026 - wyniki

Kto jeszcze zdobył Moon Person? Statuetka w najważniejszej, przyznawanej na samym końcu kategorii, za Teledysk Roku, powędrowała w ręce Taylor Swift za "The Fate of Ophelia". Gwiazdę nagrodzono też nagrodą specjalną - MTV VMA Artist Director Honors. Oto lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach:

Teledysk Roku (Video of the Year): Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Artysta Roku (Artist of the Year): Madonna

Piosenka Roku (Song of the Year): BTS – "Swim"

Najlepszy Nowy Artysta (Best New Artist): Sienna Spiro

Najlepsza Współpraca (Best Collaboration): Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"

Kategorie gatunkowe:Najlepszy Pop (Best Pop): LISA – "Dream" (feat. Kentaro Sakaguchi)

Najlepszy Hip-Hop (Best Hip-Hop): Cardi B (feat. Kehlani) – "Safe"

Najlepszy R&B (Best R&B): Bruno Mars – "I Just Might"

Najlepsza Alternatywa (Best Alternative): Olivia Rodrigo – "the cure"

Najlepszy Dance (Best Dance): Madonna – "Confessions II – The Film"

Najlepsza Muzyka Latynoska (Best Latin): Bad Bunny – "NUEVAYoL"

Najlepszy K-Pop (Best K-Pop): BTS – "Swim"

Najlepsza Country (Best Country): Ella Langley – "Choosin’ Texas"

Najlepsza Grupa (Best Group): BTS