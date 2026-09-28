Dlaczego warto włożyć kasztany pod poduszkę? Ten stary babciny patent zapewnia lepszy sen

Jesień nierozerwalnie kojarzy się z kasztanami. Te brązowe owoce fascynują najmłodszych, ale od dawna mają również swoje zastosowanie w przemyśle medycznym i kosmetycznym.

Kasztanom przypisuje się też pewne magiczne właściwości. W przeszłości kobiety chętnie chowały je pod poduszką, wierząc, że przyniesie to spokojny sen i odpędzi złą energię.

Kiedyś powszechne było również kładzenie kasztanów obok ekranów, np. telewizorów. Sprawdź, czy ta praktyka ma jakiekolwiek uzasadnienie naukowe.

Magiczne właściwości kasztanów. Schowaj je w sypialni

Trudno wyobrazić sobie jesienne miesiące bez kasztanów. Te charakterystyczne, twarde, brązowe owoce są symbolem tej pory roku. Najmłodsi tworzą z nich ludziki, a dorośli wykorzystują je do przygotowywania jesiennych stroików. Na tym jednak ich zastosowanie się nie kończy. Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) kryje w sobie escynę. Substancja ta jest używana w farmakologii do produkcji specyfików na żylaki, ponieważ wykazuje działanie przeciwzapalne i wzmacnia naczynia krwionośne. Kasztany znajdują też zastosowanie w kosmetyce, chociażby przy tworzeniu kremów i maści. Należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności. Surowe kasztany kasztanowca pospolitego są trujące dla człowieka. Zjedzenie ich w dużych ilościach może skutkować problemami żołądkowymi, nudnościami i wymiotami. Dlatego tworzenie domowych mikstur do stosowania wewnętrznego bez odpowiedniej wiedzy jest odradzane i może stanowić zagrożenie. Preparaty z apteki opierają się na bezpiecznych, specjalnie przygotowanych ekstraktach.

Co ciekawe, kasztany wiążą się również z wieloma ludowymi wierzeniami. W dawnych czasach przypisywano im magiczne zdolności. Jednym z popularnych jesiennych rytuałów było wsuwanie kasztanów pod poduszkę. Nasze babcie były przekonane, że dzięki temu zapewnią sobie dobre sny i spokojny wypoczynek. Kasztany miały rzekomo działać jak filtr i odpychać negatywną energię. Ten zwyczaj przetrwał próbę czasu. Jeśli interesują cię takie wierzenia, możesz samemu wypróbować ten babciny sposób.

Quiz o letnich kwiatach. Twoja babcia zdobędzie 10/10, a Ty? Pytanie 1 z 10 Który kwiat słynie z charakterystycznego, słonecznego wyglądu i zdolności do „podążania" za słońcem? Rumianek Róża Słonecznik Następne pytanie

Kasztany obok telewizora? Wyjaśniamy ten mit

Jeden z najbardziej znanych przesądów mówi, że kasztany potrafią pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne, które emitują różnego rodzaju ekrany i sprzęty elektroniczne. Wiara w tę rzekomą naukową właściwość była swego czasu bardzo powszechna. Choć badacze nigdy nie potwierdzili, że kasztany faktycznie neutralizują promieniowanie, teoria ta wciąż ma swoich sympatyków. Promieniowanie elektromagnetyczne to nic innego jak fale energii. Kasztany, jako materia organiczna, nie posiadają żadnych szczególnych właściwości chemicznych czy fizycznych, które umożliwiałyby im pochłanianie lub niwelowanie tego zjawiska. Fizycznie niemożliwe jest, aby neutralizowały one mikrofale czy fale radiowe generowane przez domową elektronikę.