Krzysztof Zalewski z utworem na jesień. Muzyk zaprasza na koncerty

Krzysztof Zalewski ma sposób na jesienną chandrę

Kiedy za oknem robi się coraz bardziej szaro, a dni stają się krótsze, Krzysztof Zalewski ma na to gotowe rozwiązanie. Artysta powraca z nowym singlem „Jednakowi”, który ma być muzycznym antidotum na nadciągającą jesień. Utwór właśnie trafił do serwisów streamingowych i stacji radiowych.

Sam wokalista zapowiada swoją nowość krótko, ale treściwie, dając fanom zastrzyk pozytywnej energii. „Naprzeciw nadciągającej jesieni. W górę serca!” – mówi Zalewski.

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Opowieść o bliskości i przeznaczeniu

Nowa piosenka to nie tylko dynamiczny bit i charakterystyczna dla artysty energia. To także poruszająca, uniwersalna opowieść o poszukiwaniu tej jedynej relacji w świecie, który bywa pełen powtarzalności. Krzysztof Zalewski po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem pisania tekstów, które trafiają prosto w serce.

Najlepiej oddają to słowa refrenu: „Tylko jedno warto było wiem na pewno, tylko to, tylko to. Ciebie jedną miałem spotkać tu”. W połączeniu z niemal wiosenną energią w warstwie muzycznej, utwór ma szansę stać się idealnym towarzyszem na ostatnie dni lata i całą nadchodzącą jesień.

Zalewski wraca jako „człowiek orkiestra”

Premiera singla to niejedyna dobra wiadomość dla fanów. Artysta ogłosił także powrót trasy SoloAct, która rusza już w październiku. Jak sam zapowiada, szykuje się prawdziwa gratka, bo na scenie wystąpi zupełnie sam, wcielając się w rolę całego zespołu. To powrót do formuły, którą prezentował już kilka lat temu.

– Pamiętacie może jak z siedem lat temu jeździł facet po Polsce i grał koncerty samotnie, zapętlając na żywo wszystkie instrumenty i śpiewając do tego, robiąc tym samym symulację zespołu w pojedynkę? No to szykujcie się na powtórkę z rozrywki – opowiada Krzysztof Zalewski. – Będą oczywiście inne piosenki i kilka wyjątkowych niespodzianek. Wpadnijcie zobaczyć (i posłuchać) mojego cyrku. Ściskam Was najmocniej! – dodaje.

Dodatkowe koncerty na trasie SoloAct

Zainteresowanie koncertami jest ogromne, a bilety na kolejne występy znikają w mgnieniu oka. W odpowiedzi na prośby fanów, artysta ogłosił właśnie dwa dodatkowe terminy w ramach trasy SoloAct.

Nowe koncerty odbędą się w Krakowie (12.12) oraz Poznaniu (14.12). To kolejna szansa, by zobaczyć na żywo jego niezwykłe muzyczne show.