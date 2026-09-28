Wielki powrót Linkin Park. Film odsłoni kulisy ich drogi przez stratę i odrodzenie

Nowy rozdział w historii Linkin Park. Zespół odsłania kulisy powrotu

To wielkie wydarzenie dla wszystkich fanów Linkin Park. Już 30 września do kin na całym świecie trafi dokument „LINKIN PARK: UNSHATTER”, który odsłoni kulisy nowego etapu w historii legendarnej grupy. Film pokaże, jak zespół odnalazł się w nowej rzeczywistości z wokalistką Emily Armstrong i perkusistą Colinem Brittainem.

Reżyserem produkcji jest członek zespołu, Joe Hahn, który zaprasza widzów w emocjonalną podróż przez najnowsze dzieje formacji. To opowieść nie tylko o muzyce, ale też o przyjaźni, stracie i sile, by zacząć wszystko od nowa.

Ranking utworów z albumu "From Zero" Linkin Park

Joe Hahn: „Droga przez stratę, niepewność i odrodzenie”

Film zapowiadany jest jako intymny portret grupy w kluczowym momencie jej kariery. Reżyser nie ukrywa, że dokument ma pokazać drogę, którą zespół przeszedł w ostatnich latach – od niepewności po artystyczne odrodzenie. Jak sam podkreśla, to historia znacznie bardziej uniwersalna.

– UNSHATTER śledzi bardzo szczególny moment w historii Linkin Park i dokumentuje drogę przez stratę, niepewność, przyjaźń i odrodzenie – mówi Joe Hahn. – Mam nadzieję, że wieloletni fani dostrzegą fragmenty naszej podróży, których nigdy wcześniej nie widzieli, a osoby, które dopiero odkrywają naszą muzykę, lepiej zrozumieją, jak doszliśmy do tego miejsca. Ale poza kontekstem zespołu to przede wszystkim opowieść o relacjach, odporności i tym, czego naprawdę potrzeba, by iść naprzód, gdy nie ma się wszystkich odpowiedzi – wyjaśnia artysta.

Niepublikowane materiały i kulisy pracy nad albumem „From Zero”

Widzowie zobaczą na ekranie unikatowe materiały archiwalne, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego. Film zabierze fanów również za kulisy sesji nagraniowych z 2022 roku, podczas których powstawał album „From Zero”. Nie zabraknie też emocjonujących fragmentów koncertów z powrotnej trasy zespołu.

Niespodzianka dla fanów. Ścieżka dźwiękowa już dostępna

Choć na premierę filmu trzeba jeszcze chwilę poczekać, zespół przygotował dla fanów muzyczną niespodziankę. Na kilka dni przed kinowym debiutem ukazał się album „UNSHATTER (Live in São Paulo)”, będący oficjalną ścieżką dźwiękową do dokumentu.

Płyta zawiera porywające wykonania największych hitów z całej kariery grupy. Co więcej, znalazły się na niej również ekskluzywne nagrania, których fani nie usłyszą w filmie, co czyni to wydawnictwo absolutnie wyjątkowym.

Premiera w kinach już 30 września

Dokument „LINKIN PARK: UNSHATTER” trafi na wielkie ekrany na całym świecie już 30 września. Fani będą mogli przeżyć to wydarzenie w niezwykły sposób, ponieważ film będzie dostępny nie tylko w klasycznych salach 2D, ale również w nowoczesnych formatach premium, takich jak SCREENX, 4DX oraz Ultra4DX.

Dzięki panoramicznym ekranom, ruchomym fotelom i efektom specjalnym widzowie będą mogli poczuć się niemal jak w samym środku koncertowego szaleństwa. To ma być doświadczenie, które na długo pozostanie w pamięci.