Jeden występ na gali miał zniszczyć jej karierę. Uczynił z niej gwiazdę numer jeden na całym świecie

Amerykańskie gale muzyczne cieszą się sporym zainteresowaniem fanów z całego świata. To właśnie podczas nich wśród publiczności można zobaczyć największe globalne ikony, a występy z premierowym materiałem nierzadko przechodzą do historii. Jednym z najważniejszych wydarzeń pozostaje organizowana co roku przez stację MTV gala Video Music Awards, podczas której - jak wskazuje jej nazwa - artystów nagradza się za ich wkład w rozwój teledysków. W tym roku najwięcej szans na zdobycie statuetek ma Madonna. Królowa muzyki pop została doceniona za swój najnowszy krążek "Confessions II", do którego stworzyła specjalny film. Piosenkarkę nominowano w aż 11 kategoriach!

Madonna na początku kariery

Madonna stała się ikoną popkultury w głównej mierze dzięki występowi na pierwszej w historii gali MTV Video Music Awards. W 1984 roku wokalistka przygotowywała się do wydania drugiego albumu, zatytułowanego tak jak pierwszy singiel go promujący - "Like a Virgin". To właśnie ten utwór wykonała na aspirującym do bycia muzycznymi Oscarami wydarzeniu.

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Ten występ miał zniszczyć karierę Madonny

Oglądając nagrania z pierwszej w historii gali MTV Video Music Awards, nie sposób nie zauważyć, iż w założeniu miała być ona bardzo eleganckim wydarzeniem, odpowiednikiem Oscarów, tylko za teledyski. Jakie było zaskoczenie publiczności i widzów przed telewizorami, gdy ich oczom ukazała się debiutująca na rynku Madonna, ubrana w suknię ślubną. Wokalistka rozpoczęła swój występ na wielkim torcie ślubnym, a zakończyła go, wijąc się na podłodze. Jak wspominała po latach, ówczesny manager po zobaczeniu show, w trakcie którego zgubiła jeszcze buta, ogłosił koniec jej kariery.

Występ wywołał ogromne zainteresowanie mediów, czyniąc z Madonny naczelną skandalistkę. Singiel "Like a Virgin" dotarł na szczyt notowania Hot 100 Billboardu i spędził tam sześć tygodni. W 2003 roku artystka odtworzyła show z udziałem Britney Spears i Christiny Aguilery jako panien młodych, sama będąc panem młodym. To wtedy doszło do ich legendarnego pocałunku!