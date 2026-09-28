Ranking ATP z nowymi przetasowaniami. Na którym miejscu uplasował się Hubert Hurkacz?

Jannik Sinner otwiera zestawienie

Włoch Jannik Sinner nieprzerwanie utrzymuje się na najwyższym stopniu podium światowego zestawienia tenisistów. Jego pozycja lidera wydaje się obecnie niezwykle stabilna. Drugie miejsce zajmuje reprezentant Niemiec Alexander Zverev. Tenisista ten stara się gonić włoskiego zawodnika, jednak traci do niego dokładnie 1370 punktów. Różnica ta pozostaje dość wyraźna na tym etapie rozgrywek.

Polscy kibice z uwagą śledzą poczynania swoich rodaków na najważniejszych światowych kortach. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w obecnym zestawieniu pozostaje Hubert Hurkacz. Nasz czołowy zawodnik zajmuje aktualnie czterdziestą pierwszą pozycję. Drugim z reprezentantów Polski znajdującym się w prestiżowej, pierwszej setce najlepszych graczy globu jest Kamil Majchrzak, który plasuje się na siedemdziesiątym pierwszym miejscu.

Szansa na kolejny awans Polaka

Hubert Hurkacz bierze aktualnie udział w turnieju rangi ATP 250 rozgrywanym w chińskim Chengdu. Zmagania w Azji są kluczowe dla poprawy jego sytuacji punktowej w końcówce sezonu. W poniedziałkowym meczu półfinałowym jego rywalem będzie Kanadyjczyk Alexander Shapovalov. Spotkanie to ma ogromne znaczenie dla ostatecznego układu sił w kolejnym notowaniu. Stawka tego pojedynku jest dla wrocławianina wyjątkowo wysoka.

Ewentualne zwycięstwo nad kanadyjskim przeciwnikiem przyniesie polskiemu zawodnikowi wymierne korzyści w klasyfikacji generalnej. Wygrana w tym istotnym spotkaniu zapewni mu szybki powrót do czwartej dziesiątki. Taki wynik z pewnością podniósłby morale najlepszego polskiego tenisisty przed kolejnymi wyzwaniami sportowymi. Fani z niecierpliwością oczekują na rozstrzygnięcie tego zaciętego półfinału w Azji.