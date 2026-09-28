Oskar Pietuszewski wezwany w trybie awaryjnym. A potem zaskakująca decyzja Jana Urbana!

Oskar Pietuszewski z awaryjnym powołaniem od Jana Urbana

Pierwsze starcie polskiej kadry w Lidze Narodów nie zachwyciło. Zespół prowadzony przez Jana Urbana zaledwie bezbramkowo zremisował z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym. Choć formacja defensywna spisała się poprawnie, gra z przodu pozostawiała mnóstwo do życzenia. W oczy rzucała się zwłaszcza słabsza postawa Roberta Lewandowskiego. Jak wyjaśniał jednak selekcjoner, kapitan odczuwał skutki zmiany stref czasowych po męczącej podróży ze Stanów Zjednoczonych. W trakcie meczu pojawił się też inny kłopot. Jeszcze przed przerwą z powodu kontuzji boisko opuścił Jakub Kamiński. Szybka diagnoza wykluczyła "Kamyka" z kolejnych spotkań, dlatego Jan Urban musiał reagować i w trybie pilnym wysłał powołanie do Oskara Pietuszewskiego z FC Porto.

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Mecz Szwecja - Polska. Oskar Pietuszewski poza kadrą meczową

Początkowo Jan Urban pominął 18-latka przy powołaniach, ponieważ młody gracz dopiero co wyleczył kontuzję, chociaż zdążył już wrócić do rywalizacji klubowej. Uraz Kamińskiego wymusił jednak na szkoleniowcu zmianę planów. Jak się okazuje, powołanie nie oznacza automatycznej szansy na grę. Zgodnie z doniesieniami serwisu PolskieRadio24, Oskar Pietuszewski nie wystąpi w wyjazdowym meczu ze Szwecją, zaplanowanym na poniedziałek, 28 września, na godzinę 20:45. Piłkarz FC Porto oraz Norbert Wojtuszek nie znaleźli się w kadrze meczowej na to spotkanie. Taka decyzja trenera to na pewno bolesny cios dla młodego zawodnika, jednak wciąż zachowuje on szanse na występ podczas trwającej przerwy reprezentacyjnej. Polska rozegra bowiem jeszcze dwa mecze na tym zgrupowaniu – 2 października zmierzy się u siebie z Rumunią, a trzy dni później zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.

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