Monika Pikuła walczy z rakiem. Pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Monika Pikuła ma raka piersi

Monika Pikuła, urodzona 22 kwietnia 1980 roku w Warszawie, jest docenianą aktorką filmową, dubbingową i teatralną. Absolwentka stołecznej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza dyplom odebrała w 2003 roku, a od kilkunastu lat nieprzerwanie występuje na deskach Teatru Współczesnego.

Jej dorobek telewizyjny obejmuje wiele popularnych produkcji. Widzowie mogli ją podziwiać w takich serialach jak „Przyjaciółki”, „Za marzenia” czy „Diagnoza”. Zagrała także w głośnych produkcjach – m.in. w drugiej serii „Krucjaty”, a także w „Zmorze” i „Misiach”.

W życiu prywatnym przez ponad dekadę tworzyła związek z Marcinem Bosakiem, z którym wychowuje dwoje dzieci. Choć para gościła na czerwonych dywanach, chronili swój dom przed blaskiem fleszy. Po rozpadzie relacji Monika Pikuła konsekwentnie milczała i nie komentowała szczegółów rozstania w mediach.

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Monika Pikuła informuje o leczeniu raka

Pewien czas temu artystka zdecydowała się na radykalne cięcie i pokazała się zupełnie bez włosów. Z czasem wyszło na jaw, że ten krok wymusił stan jej zdrowia. W październiku Monika Pikuła otwarcie przyznała, że wykryto u niej groźny nowotwór.

Aktorka chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z chemioterapii w mediach społecznościowych, regularnie przypominając o badaniach profilaktycznych. Najnowszy post Moniki Pikuły to zwiastun dobrych wieści – zamknęła ona właśnie istotny rozdział w walce o zdrowie.

„Ostatni »aperol«. Koniec” – przekazała fanom na tle szpitalnej sali. Ten wpis oznacza, że przyjęła ostateczną dawkę tak zwanej czerwonej chemii. Jest to potoczna nazwa silnej terapii stosowanej m.in. przy raku piersi, a specyficzne określenie wywodzi się od intensywnego koloru dożylnego płynu.

A tak jest dzisiaj. 2 października. Bez filtra o poranku. Saute. Kosmitka bez charakteryzacji. Gotowa do roli w science-fiction.Na koncie nowy komplement- Masz ładny kształt czaszki. A ty nadal sądzisz, że to Ciebie nie dotyczy? Ja też tak myślałam - napisała na Instagramie.

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