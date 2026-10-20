Liga Mistrzów FIBA dla Legii Warszawa. Kto będzie ich następnym rywalem?

Pierwsze zwycięstwo Legii Warszawa

Mistrz Polski odniósł bardzo cenne zwycięstwo w wyjazdowym starciu w stolicy Chorwacji. Warszawska drużyna pokonała Cibonę 95:77, wygrywając wszystkie cztery kwarty rywalizacji (26:22, 21:20, 19:12, 29:23).

Zespół ze stolicy notuje właśnie swój trzeci historyczny start w tych prestiżowych rozgrywkach. Do tej pory legionistom nigdy nie udało się awansować do drugiej fazy rywalizacji na tak wysokim europejskim szczeblu.

Kiedy odbędzie się kolejny mecz?

Wygrana w Zagrzebiu to wyraźny przełom po słabszym początku tegorocznej kampanii w pucharach. W spotkaniu otwierającym zmagania mistrz Polski uległ w Strasburgu miejscowej drużynie SIG aż 62:100.

Następne duże wyzwanie czeka warszawski zespół już 4 listopada w stołecznej hali Torwar. Legia Warszawa zmierzy się z Galatasaray MTC Stambuł, który w swojej ostatniej rywalizacji na parkiecie wygrał z francuskim SIG 83:77.