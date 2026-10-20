Anna Mucha chwali się testem ciążowym. Fani i gwiazdy ruszyli z gratulacjami

Anna Mucha zaskakuje na Instagramie

Anna Mucha od lat należy do grona najpopularniejszych aktorek w Polsce. W swoim bogatym dorobku zawodowym ma role w wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych, a także występy na deskach teatralnych. Widzowie mogli podziwiać ją chociażby w takich tytułach jak „Korczak”, „Lista Schindlera”, „Młode wilki 1/2” oraz „Prosto w serce”. Niezmiennie od wielu lat artystka pozostaje również jedną z czołowych postaci w popularnym serialu „M jak miłość”.

Czterdziestosześcioletnia gwiazda prężnie działa w przestrzeni wirtualnej, regularnie publikując treści na swoim profilu na Instagramie. Dzieli się tam z obserwatorami kulisami swojej pracy, a niekiedy także wybranymi momentami z życia codziennego. Jednocześnie bardzo dba o to, by wizerunek jej najbliższych pozostawał z dala od blasku fleszy. Z poprzedniego związku z Marcelem Sorą aktorka ma dwoje dzieci: córkę Stefanię i syna Teodora. Aktualnie jej życiowym partnerem jest aktor Jakub Wons.

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Test ciążowy u Anny Muchy. Co oznacza wpis gwiazdy?

Aktorka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób przyciągnąć uwagę internautów. We wtorkowe popołudnie podzieliła się ze swoimi obserwatorami materiałem, który błyskawicznie stał się hitem sieci. Tym razem ogromne zainteresowanie nie było podyktowane odważną stylizacją czy kontrowersyjną opinią, lecz sugestią o spodziewaniu się dziecka.

Gwiazda polskiego show-biznesu opublikowała kadr, na którym trzyma w dłoni test ciążowy z wyraźnie zaznaczonym pozytywnym wynikiem.

Zawsze trzeba mieć Nadzieję. Coming soon… - napisała aktorka.

Wystarczyła zaledwie chwila, aby pod jej wpisem zaroiło się od entuzjastycznych komentarzy. Swoją radość z nowiny masowo wyrazili nie tylko wierni fani, ale również znajomi z branży rozrywkowej. Słowa uznania przekazali między innymi Matteo Brunetti, Marcelina Zawadzka oraz Katarzyna Cichopek.

Z hucznym świętowaniem warto jednak jeszcze chwilę poczekać. Wiele wskazuje na to, że zaprezentowany przedmiot jest wyłącznie rekwizytem, a aktorka wykorzystała ten sposób na nietypową promocję serialu „M jak miłość”. Grana przez nią postać, Magda, od dłuższego czasu bezskutecznie starała się o dziecko i powoli traciła wiarę w to, że zostanie biologiczną matką. Wygląda na to, że scenarzyści przygotowali dla widzów niespodziewany zwrot akcji.

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