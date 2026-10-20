Decyzja sądu w sprawie dzieci Liroya. Znamy szczegóły wyroku

Liroy i Joanna Krochmalska: Rozstanie po dwudziestu latach

Historia relacji Piotra „Liroya” Marca i Joanny Krochmalskiej rozpoczęła się w 2001 roku. Poznali się podczas zdjęć do okładki płyty muzyka i błyskawicznie złapali wspólny język. Na początku łączyła ich jednak tylko przyjaźń. Raper leczył wtedy rany po nieudanym związku, a fotografka miała za sobą toksyczną przeszłość.

Minęło kilka miesięcy, zanim zdecydowali się na stworzenie pary. Choć ich relacja wielokrotnie przechodziła trudne chwile, przetrwała prawie dwadzieścia lat. W 2012 roku zdecydowali się na ślub. Mają razem troje dzieci: córkę Michelle oraz synów Piotra i Dekstera.

Małżeństwo Liroya i Joanny Krochmalskiej nie trwało długo – oficjalnie rozwiązano je w 2022 roku po niespełna dekadzie od złożenia przysięgi. Po głośnym rozwodzie przyszedł jednak czas na kolejny poważny konflikt w sądzie. Byli partnerzy zaczęli walczyć o ustalenie opieki nad trójką swoich dzieci.

Joanna Krochmalska oskarżała byłego męża o to, że porzucił rodzinę i przestał płacić na utrzymanie potomstwa. Wytaczała też działa oskarżając muzyka o agresję i przemocowe zachowania. Piotr „Liroy” Marzec nie pozostał dłużny i przed sądem starał się udowodnić, że to właśnie jego była żona znęcała się nad ich dziećmi.

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QUIZ. Słynny raper Liroy pochodzi z Kielc. Co o nim wiesz, znasz słowa piosenek? Pytanie 1 z 10 Jaki numer miało mieszkanie Piotra Marca "Liroya" w bloku przy ulicy Pocieszki 10 w Kielcach? Śpiewał o nim w jednej z piosenek. 15 11 20 19 Następne pytanie

Liroy doczekał się przełomu w sądzie. Chodzi o jego dzieci

W sierpniu bieżącego roku Sąd Okręgowy ustalił, że miejscem pobytu dzieci będzie dom matki. Z tą decyzją nie chciał zgodzić się Piotr Marzec, który natychmiast zaangażował nowych prawników. Kancelaria skutecznie podważyła wnioski biegłych, w efekcie domagając się ponownego zbadania sytuacji w rodzinie.

W połowie listopada 2025 roku sąd przychylił się do wniosku Liroya i orzekł, że to z ojcem zamieszkają małoletni. Na ten wyrok natychmiast zareagował prawnik matki, który wniósł zażalenie. Sąd Okręgowy nie uwzględnił tego odwołania. Zaledwie kilka dni później, 20 października, na stronie internetowej reprezentującej rapera kancelarii opublikowano oficjalny komunikat o korzystnym dla muzyka finale sądowej batalii.

20 października Sąd I instancji ustalił, że miejscem zamieszkania małoletnich dzieci jest miejsce zamieszkania ich ojca. Tym samym zakończył się etap postępowania przed Sądem I instancji - przekazano na stronie kancelarii.

W opublikowanym oświadczeniu poinformowano, że władza rodzicielska Joanny Krochmalskiej została prawomocnie ograniczona. Od tej pory matce przysługuje jedynie prawo do pozyskiwania ogólnych informacji dotyczących pociech.

Wyrok zapadł we wtorek w godzinach popołudniowych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia.

[Sąd postanowił – red.] w ustępie pierwszym oddalić w całości wniosek Joanny Krochmalskiej. W ustępie drugim oddalić wniosek Piotra Liroy-Marzec o pozbawieniu Joanny Krochmalskiej władzy rodzicielskiej. W ustępie trzecim stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej Piotrowi Liroy-Marzec z urzędu. W ustępie czwartym stwierdzić, że każdorazowym miejscem zamieszkania małoletnich Piotra Marca oraz Dekstera Marca jest miejsce zamieszkania ojca, Piotra Liroy-Marzec. W ustępie piątym ograniczyć Joannie Krochmalskiej władzę rodzicielską względem małoletnich Piotra Marzec i Dekstera Marzec, pozostawiając jej prawo do zasięgania informacji dotyczących edukacji, postępów edukacyjnych oraz leczenia małoletnich [...].

Dzisiejsza decyzja pierwszej instancji to ważny krok dla Liroya. Wyrok w tej sprawie nie ma jednak jeszcze prawomocnego charakteru, co z pewnością przedłuży batalię toczoną między zwaśnionymi ekspartnerami.

Dla Piotra „Liroya” Marca rodzina stanowi bardzo ważną wartość, szczególnie w obliczu traumatycznych przeżyć z dzieciństwa. Marzył o bezpiecznym i stabilnym domu dla swoich dzieci. W 2024 roku wziął ślub z partnerką Dorotą, a zaledwie rok później para powitała na świecie małego Ignacego. Oprócz tego wspólnie stworzyli też rodzinę zastępczą dla kilkunastoletniego Tymka.

Piotr Marzec świetnie dogaduje się także z synem swojej poprzedniej partnerki. Był młodym, dwudziestoletnim chłopakiem, gdy poznał mamę Konrada. Pomimo tego, że dzieli ich raptem dwanaście lat różnicy, raper traktuje go jak pierworodnego.

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