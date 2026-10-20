Zastal Zielona Góra wysoko przegrywa w Hiszpanii. Kto okazał się katem polskiej drużyny?

Wysoka przegrana Zastalu

W spotkaniu 3. kolejki grupy B Pucharu Europy FIBA koszykarze Zastalu Zielona Góra zmierzyli się na wyjeździe z hiszpańskim zespołem FIATC Girona. Mecz zakończył się wynikiem 109:68 na korzyść gospodarzy. Najwięcej punktów dla polskiej drużyny zdobył Trazarien White (14), wspierany przez Gauthiera Denisa (13) i Veljko Brkicia (12).

Dla ekipy z Hiszpanii najlepiej punktowali Mac McClung (24) oraz Jassel Perez (21). Warto odnotować, że w barwach FIATC Girona występuje Andrzej Pluta, MVP finałów ostatniego sezonu polskiej ligi, który w tym meczu zapisał na swoim koncie siedem punktów i sześć asyst.

Jaka jest sytuacja Zastalu w Pucharze Europy?

Po rozegraniu trzech spotkań Zastal Zielona Góra legitymuje się bilansem jednego zwycięstwa i dwóch porażek (1-2). Zespół wrócił do gry w europejskich pucharach po dwuletniej przerwie. Z kolei FIATC Girona z kompletem wygranych prowadzi w tabeli grupy B.

Kolejne spotkanie Zastal rozegra na własnym parkiecie, a ich przeciwnikiem będzie Coretec Ostenda. Pierwszy etap rywalizacji w Pucharze Europy FIBA odbywa się w ośmiu sześciozespołowych grupach, z których do kolejnej fazy awansują po dwie najlepsze drużyny.