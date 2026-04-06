Monika Jarosińska przerobiła wielki hit Anny Jantar. Nogi same rwą się do tańca. Posłuchaj

Wielki powrót na scenę

Szersza publiczność kojarzy ją głównie z roli w kultowym serialu "Samo życie", ale Monika Jarosińska to artystka, która od lat romansuje z muzyką. Choć jej głos rozbrzmiewał w klubowych hitach na międzynarodowych listach, do tej pory brakowało w jej dyskografii pełnowymiarowego wydawnictwa. Teraz się to zmienia. Gwiazda zapowiadziała ostatnio album pod tytułem "Afirmacje". Pierwszą odsłoną tego materiału jest singiel "Księżycowa prośba", który ma być jednym z dziesięciu utworów na nadchodzącej płycie.

"Oddycham rytmem ziemi i snu, wszystko, co ciężkie, puszcza tu. Nie pytam, czy już wiem, dlaczego jestem drogą do siebie samego. Księżycu, zabierz cień, oddaj blask. Niech mi serce da znak. Księżycu, usłysz mój szept. To nie żal, to jest śpiew"

- śpiewa Monika Jarosińska w utworze.

Monika Jarosińska w przeboju Anny Jantar

Ale to nie jest to jedyna nowość muzyczka od Moniki Jarosińskiej. W ostatnich tygodniach wydała też stylizowany na lata 80. utwór "Żaby i węże". Jednak prawdziwą perełką jest nowa wersja wielkiego przeboju Anny Jantar "Nic nie może wiecznie trwać". Gwiazda nagrała go w 1979 roku. Autorem tekstu jest Andrzej Mogielnicki, a kompozytorem Romuald Lipko. Nagrań dokonano z kolei z Budką Suflera. Do tej pory wielki hit coverowały już tacy artyści jak Natalia Kukulska, Kayah czy Dawid Podsiadło. Teraz przyszła kolej na Monikę Jarosińską, która utwór w stylu dance opracowała ze swoim mężem, Robertem Korzeniewskim czyli producentem muzycznym i DJ-em występującym jako Mr.Root.

Posłuchajcie nowej wersji hitu Anny Jantar w wykonaniu Moniki Jarosińskiej.