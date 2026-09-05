Monika Jarosińska zniknęła u szczytu sławy. Nie uwierzycie, jak dziś wygląda aktorka

Swoją karierę aktorską Monika Jarosińska rozpoczęła na początku lat dwutysięcznych. Tuż po ukończeniu Łódzkiej Szkoły Filmowej na wydziale aktorskim zagrała kelnerkę w filmie "Jak narkotyk" w reżyserii Barbary Sass. Później posypały się propozycje udziału w popularnych polskich serialach. Widzowie z pewnością doskonale kojarzą ją z roli Zofii Pękały w "Plebanii", w którym grała w latach 2000-2012 oraz Jolanta Pastusiak, w którą w serialu "Samo życie" wcielała się w latach 2002-2010.

Monika Jarosińska zagrała w serialu dwa tygodnie po operacji kręgosłupa

Monika Jarosińska swego czasu była jednym z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Wróżono jej ogromną karierę, zwłaszcza po występach w kultowych produkcjach, jak "Dzień świra", "Quo Vadis", czy "Show" Macieja Ślesickiego. Jarosińska próbowała również swoich sił jako wokalistka. W 2005 roku zgłosiła swoją piosenkę zatytułowaną "First Kiss", którą wykonywała ze Zenonem Boczarem do krajowych preselekcji do 50. Konkursu Piosenki Eurowizji. Mało brakowało, a to właśnie ona, a nie Ivan i Delfin reprezentowałaby Polskę podczas konkursu (w eliminacjach zajęła drugie miejsce).

Monika Jarosińska nagle zniknęła. Co dziś robi aktorka?

W pewnym momencie gwiazda Moniki Jarosińskiej nieco przybledła. Na ekranie widywaliśmy ją coraz rzadziej, sporadycznie pojawiała się także na imprezach branżowych. W 2012 roku wyszła za swojego wieloletniego partnera Roberta Korzeniowskiego i wraz z nim zdecydowała się na opuszczenie kraju. Para wyprowadziła się na słoneczną Maltę, gdzie Monika Jarosińska otworzyła własny salon kosmetyczny. Od Czasu do czasu pojawiała się w Polsce. Ostatnią produkcją z jej udziałem był serial "Dziewczyny ze Lwowa", w którym występowała w latach 2015-2019. Niespodziewanie w styczniu 2024 aktorka ogłosiła, że po siedmiu latach wraca do kraju. Powodem tej decyzji miała być tęsknota za krajem i przyjaciółmi oraz chęć powrotu do show-biznesu.

Monika Jarosińska przeszła sporą metamorfozę

Monika Jarosińska nie ukrywała, że uwielbia eksperymentować ze swoim wyglądem. Otwarcie mówiła również o tym, że poddała się kilku zabiegom medycyny estetycznej. Zdecydowała się na plastykę powiek (jak podkreśliła, zrobiła to ze względów zdrowotnych), powiększenie ust oraz piersi, o czym, jak wyznała w jednym z wywiadów, marzyła od dwudziestu lat. Choć w maju aktorka skończy 50 lat, to nadal wygląda zjawiskowo!