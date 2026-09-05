Monika Jarosińska zniknęła u szczytu sławy. Nie uwierzycie, jak dziś wygląda aktorka

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-05 11:56

Monika Jarosińska popularność zyskała na początku lat 2000. Wówczas wróżono jej ogromną karierę. Jednak będąc u szczytu sławy, zdecydowała się usunąć w cień i odejść z show-biznesu. Aktorka opuściła Polskę i wyjechała na Maltę. Co dziś robi Jola z serialu "Samo życie"? Celebrytka nie ukrywa, że lubi eksperymentować ze swoim wyglądem, nie uwierzycie, jak się prezentuje dziś!

Swoją karierę aktorską Monika Jarosińska rozpoczęła na początku lat dwutysięcznych. Tuż po ukończeniu Łódzkiej Szkoły Filmowej na wydziale aktorskim zagrała kelnerkę w filmie "Jak narkotyk" w reżyserii Barbary Sass. Później posypały się propozycje udziału w popularnych polskich serialach. Widzowie z pewnością doskonale kojarzą ją z roli Zofii Pękały w "Plebanii", w którym grała w latach 2000-2012 oraz Jolanta Pastusiak, w którą w serialu "Samo życie" wcielała się w latach 2002-2010.

Monika Jarosińska zagrała w serialu dwa tygodnie po operacji kręgosłupa

Monika Jarosińska swego czasu była jednym z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Wróżono jej ogromną karierę, zwłaszcza po występach w kultowych produkcjach, jak "Dzień świra", "Quo Vadis", czy "Show" Macieja Ślesickiego. Jarosińska próbowała również swoich sił jako wokalistka. W 2005 roku zgłosiła swoją piosenkę zatytułowaną "First Kiss", którą wykonywała ze Zenonem Boczarem do krajowych preselekcji do 50. Konkursu Piosenki Eurowizji. Mało brakowało, a to właśnie ona, a nie Ivan i Delfin reprezentowałaby Polskę podczas konkursu (w eliminacjach zajęła drugie miejsce).

Monika Jarosińska nagle zniknęła. Co dziś robi aktorka?

W pewnym momencie gwiazda Moniki Jarosińskiej nieco przybledła. Na ekranie widywaliśmy ją coraz rzadziej, sporadycznie pojawiała się także na imprezach branżowych. W 2012 roku wyszła za swojego wieloletniego partnera Roberta Korzeniowskiego i wraz z nim zdecydowała się na opuszczenie kraju. Para wyprowadziła się na słoneczną Maltę, gdzie Monika Jarosińska otworzyła własny salon kosmetyczny. Od Czasu do czasu pojawiała się w Polsce. Ostatnią produkcją z jej udziałem był serial "Dziewczyny ze Lwowa", w którym występowała w latach 2015-2019. Niespodziewanie w styczniu 2024 aktorka ogłosiła, że po siedmiu latach wraca do kraju. Powodem tej decyzji miała być tęsknota za krajem i przyjaciółmi oraz chęć powrotu do show-biznesu.

Monika Jarosińska przeszła sporą metamorfozę

Monika Jarosińska nie ukrywała, że uwielbia eksperymentować ze swoim wyglądem. Otwarcie mówiła również o tym, że poddała się kilku zabiegom medycyny estetycznej. Zdecydowała się na plastykę powiek (jak podkreśliła, zrobiła to ze względów zdrowotnych), powiększenie ust oraz piersi, o czym, jak wyznała w jednym z wywiadów, marzyła od dwudziestu lat. Choć w maju aktorka skończy 50 lat, to nadal wygląda zjawiskowo!

Monika Jarosińska
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Monika Jarosińska