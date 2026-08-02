Liga Narodów siatkarzy. Z kim Polacy powalczą o trzecie złoto?

Droga do finału Ligi Narodów siatkarzy

Sobotnie półfinały Ligi Narodów siatkarzy przebiegły w zupełnie odmienny sposób dla obu finalistów. Biało-czerwoni zaprezentowali znakomitą formę, pokonując Słowenię w zaledwie 80 minut. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali to spotkanie pewnie w trzech setach. Kluczowym elementem polskiej gry w tym starciu okazała się zagrywka. Łącznie zdobyli oni dziewięć asów serwisowych, z czego aż sześć zapisał na swoim koncie Wilfredo Leon.

Amerykanie spędzili na parkiecie znacznie więcej czasu, rywalizując z reprezentacją Japonii. Ich półfinałowe starcie trwało ponad dwie i pół godziny i obfitowało w zacięte wymiany. Ostatecznie drużyna prowadzona przez Karcha Kiraly’ego zwyciężyła 3:2, po niezwykle trudnym spotkaniu. Losy awansu rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku, który zakończył się wynikiem 15:13. Zawodnicy z USA będą mieli o sześć godzin mniej na regenerację przed niedzielnym starciem.

Kiedy Polacy zagrają o złoty medal?

Reprezentacja Polski walczy o swój trzeci złoty medal w historii tych prestiżowych rozgrywek. Siatkarze znad Wisły triumfowali w zeszłym roku oraz trzy lata temu, pokonując wówczas w Gdańsku właśnie ekipę Stanów Zjednoczonych 3:1. Z kolei reprezentanci USA jeszcze nigdy nie wygrali całego turnieju. Dotychczas przegrali wszystkie trzy finały, w których brali udział na przestrzeni lat. W fazie zasadniczej obecnej edycji w Chicago Polacy triumfowali pewnie 3:0.

Finałowy mecz zaplanowano na niedzielę w chińskim mieście Ningbo. Pierwszy gwizdek arbitra w starciu o złoto zabrzmi o godzinie 13.30 czasu polskiego. Wcześniej rozegrane zostanie spotkanie decydujące o najniższym stopniu podium tego turnieju. O godzinie 9.40 na parkiet wybiegną reprezentacje Japonii oraz Słowenii, które zmierzą się w walce o brązowy medal. Wygrana zapewni Polakom kolejne cenne trofeum w bogatej historii ich międzynarodowych występów.