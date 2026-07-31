Kim jest Lavigne Swann, Mister Supranational 2025? Francuz jest cukiernikiem i prawie nie pojechał na konkurs!

Mister Supranational to tytuł, o którym marzy wielu młodych mężczyzn. Niewielu jest jednak dane wziąć w nim udział, a samo zwycięstwo to zarówno odrobina szczęścia, jak i ciężkiej pracy. Od lat konkursy piękności nie polegają już tylko na ocenianiu urody zewnętrznej. Jurorzy oraz organizatorzy takich plebiscytów poszukują osób nie tylko pięknych fizycznie, ale też charyzmatycznych i z inspirującymi doświadczeniami. W tym roku Misterem Supranational chciało zostać 38 mężczyzn, którzy przyjechali do Małopolski z różnych zakątków świata. Ostatecznie zwycięzcą został Lavigne Swann z Francji. To pierwszy raz, kiedy ten kraj wygrał konkurs. Co warto wiedzieć o mężczyźnie, który został ogłoszony największym przystojniakiem na świecie?

ZOBACZ TAKŻE: Eduarda Braum została Miss Supranational 2025. Kim jest brazylijska piękność?

Rafał Maślak ukrywał przed kolegami, że zgłosił się na Mistera Polski. Na początku było mu wstyd!

Kim jest Lavigne Swann?

Lavigne Swann uczęszczał do Collège Albert Mercoyrol w Privas, a następnie kontynuował naukę w Lycée Hôtelier de l’Hermitage w Tain-l’Hermitage. Tam rozpoczął swoją przygodę z gastronomią, specjalizując się w cukiernictwie. Jako cukiernik zdobywał doświadczenie w luksusowych, 5-gwiazdkowych hotelach. Łączy pasję do sztuki kulinarnej z dyscypliną i estetyką. W latach 2020–2022 Swann mieszkał w Polinezji Francuskiej, odwiedzając m.in. wyspy Tahiti i Rurutu. W 2025 roku przeniósł się do Dubaju, gdzie wystąpił podczas Dubai Fashion Week w pokazie Michaela Cinco. Pojawił się również na okładce magazynu Center Stage z okazji 12-lecia pisma.

14

Lavigne Swann prawie nie pojechał na Mister Supranational

Francja miała już wybranego innego kandydata na konkurs Mister Supranational 2025, ale z nieujawnionych publicznie powodów, organizatorzy zdecydowali się go zastąpić. Lavigne Swann został mianowany oficjalnym reprezentantem kraju zaledwie na 2 miesiące przed finałem w Polsce.