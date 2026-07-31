Kim jest Lavigne Swann, Mister Supranational 2025? Francuz jest cukiernikiem i prawie nie pojechał na konkurs!

Mister Supranational to tytuł, o którym marzy wielu młodych mężczyzn. Niewielu jest jednak dane wziąć w nim udział, a samo zwycięstwo to zarówno odrobina szczęścia, jak i ciężkiej pracy. Od lat konkursy piękności nie polegają już tylko na ocenianiu urody zewnętrznej. Jurorzy oraz organizatorzy takich plebiscytów poszukują osób nie tylko pięknych fizycznie, ale też charyzmatycznych i z inspirującymi doświadczeniami. W tym roku Misterem Supranational chciało zostać 38 mężczyzn, którzy przyjechali do Małopolski z różnych zakątków świata. Ostatecznie zwycięzcą został Lavigne Swann z Francji. To pierwszy raz, kiedy ten kraj wygrał konkurs. Co warto wiedzieć o mężczyźnie, który został ogłoszony największym przystojniakiem na świecie?
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Kim jest Lavigne Swann?
Lavigne Swann uczęszczał do Collège Albert Mercoyrol w Privas, a następnie kontynuował naukę w Lycée Hôtelier de l’Hermitage w Tain-l’Hermitage. Tam rozpoczął swoją przygodę z gastronomią, specjalizując się w cukiernictwie. Jako cukiernik zdobywał doświadczenie w luksusowych, 5-gwiazdkowych hotelach. Łączy pasję do sztuki kulinarnej z dyscypliną i estetyką. W latach 2020–2022 Swann mieszkał w Polinezji Francuskiej, odwiedzając m.in. wyspy Tahiti i Rurutu. W 2025 roku przeniósł się do Dubaju, gdzie wystąpił podczas Dubai Fashion Week w pokazie Michaela Cinco. Pojawił się również na okładce magazynu Center Stage z okazji 12-lecia pisma.
Lavigne Swann prawie nie pojechał na Mister Supranational
Francja miała już wybranego innego kandydata na konkurs Mister Supranational 2025, ale z nieujawnionych publicznie powodów, organizatorzy zdecydowali się go zastąpić. Lavigne Swann został mianowany oficjalnym reprezentantem kraju zaledwie na 2 miesiące przed finałem w Polsce.