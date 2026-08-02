Dagmara Kaźmierska zaszalała z chirurgią twarzy. Tak wygląda 12 miesięcy po zabiegu w Turcji

Dagmara Kaźmierska przeszła lifting twarzy w Turcji

Dagmara Kaźmierska nigdy nie kryła, że jest zwolenniczką poprawiania urody za pomocą osiągnięć medycyny estetycznej. Rok temu, na przełomie czerwca i lipca, gwiazda znana z programów "Królowe życia" i "Taniec z Gwiazdami" przeszła operację - lifting twarzy i szyi. Zabieg został przeprowadzony w tureckiej klinice, a celebrytka chętnie dzieliła się z obserwatorami postępami w rekonwalescencji. Nie wstydziła się pokazać opuchniętej twarzy, siniaków i szwów, dając fanom wgląd w brutalną rzeczywistość po tak poważnej ingerencji chirurgicznej.

Niedługo po przebudzeniu z narkozy Kaźmierska wrzuciła do sieci wideo, na którym widać było obandażowaną twarz i plastry. Przyznała wtedy, że ma trudności z samodzielnym jedzeniem. Z czasem jednak, gdy opatrunki zostały zdjęte, zaprezentowała się w naturalnym wydaniu, bez grama makijażu i filtrów upiększających. Szczerze relacjonowała, że twarz nadal jest mocno opuchnięta, zaznaczając, że na ostateczny efekt trzeba będzie poczekać. W swoim bezkompromisowym stylu odpowiadała na złośliwe komentarze, przypominając, że gojenie to długotrwały proces.

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Trzecia dobra po liftingu twarzy. Dzieło profesora. Powiem tak: zna się na rzeczy. Nie dość, że zdolny, to jeszcze przystojny - napisała celebrytka na swoim InstaStory.

W odpowiedzi na jeden z komentarzy, dodała z humorem:

Goi się jak na psie!

Dagmara Kaźmierska nie chce starzeć się z godnością

Wraz ze zmniejszaniem się opuchlizny, celebrytka coraz śmielej prezentowała odmienione oblicze. Reakcje internautów były podzielone - od zachwytów po słowa krytyki i niezrozumienia dla decyzji o zabiegu. Kaźmierska jednak twardo stąpa po ziemi i jasno komunikuje, że nie zamierza podążać drogą "starzenia się z godnością", a jeśli tylko ma ochotę i możliwości, by poczuć się lepiej we własnej skórze, to po prostu to robi.

Warto wspomnieć, że nie była to jej pierwsza wizyta u chirurga plastycznego. W przeszłości otwarcie mówiła o operacji plastycznej brzucha.

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Żeby była jasność. Ja nie mam jakichś zapędów, żeby wyglądać jak nastolatka. I zdaję sobie sprawę, że Miss Polonia też już nie będę. Ale ja musiałam się poddać temu zabiegowi ze względu na nogi - mówiła, gdy w 2022 r. wysmukliła sobie brzuch.

Tamten zabieg, przeprowadzony 4 lata temu, miał na celu poprawę proporcji sylwetki ze względu na problemy z nogami. Dagmara Kaźmierska jest jedną z tych osób ze świata show-biznesu, które nie ukrywają, że ich wygląd to nie tylko zasługa genów, restrykcyjnej diety czy morderczych treningów, ale również ingerencji chirurgów.

A jak Dagmara prezentuje się rok po liftingu? Zobaczcie sami!

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