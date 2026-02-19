Misheel Jargalsaikhan poszła w ślady mamy. To dziś robi Zosia z "Rodziny zastępczej"

Pochodząca z Mongolii Misheel Jargalsaikhan przyjechała do Polski jako trzylatka, gdy jej mama, lekarka, otrzymała kontrakt zawodowy. Początki w nowym kraju nie były łatwe, ale szybko nauczyła się języka i zaczęła rozwijać pasje. W wieku ośmiu lat, zupełnym przypadkiem, trafiła na casting do serialu "Rodzina zastępcza", który odmienił jej życie. Z aktorstwem ostatecznie się rozstała, a dziś prowadzi swój wymarzony biznes, w którym z całego serca wspierają ją najbliżsi.

Misheel Jargalsaikhan wymieniła aktorstwo na medycynę. Od czasu do czasu zagląda do show biznesu

Po zakończeniu emisji "Rodziny zastępczej" w 2007 roku, Jargalsaikhan podjęła decyzję o studiach medycznych we Wrocławiu. Aktorstwo zeszło na dalszy plan, a ona skupiła się na nauce i zdobywaniu wiedzy medycznej. Decyzja o wyborze medycyny była naturalna, ponieważ odziedziczyła pasję po swojej mamie.

Po dłuższej przerwie, w 2015 roku, Misheel Jargalsaikhan powróciła do świata rozrywki. Wzięła udział w popularnych programach "Celebrity Splash!" i "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie zajęła wysokie miejsca. Zagrała również kilka epizodycznych ról w filmach i serialach.

"To była moja decyzja, żeby zdecydować się na medycynę, a nie na kontynuację w świecie aktorstwa. I dzisiaj uważam, że to była naprawdę najlepsza decyzja mojego życia, że jednak nie dałam się ponieść tej fali, na której wtedy byłam. [...] Poszłam za głosem serca, za głosem tej pasji, która rozwijała się na tzw. backstage'u, czyli medycyna" - mówiła kilka miesięcy temu "Pudelkowi".

Serialowa Zosia prowadzi z mamą klinikę

Jargalsaikhan zapowiadała niedawno także otwarcie rodzinnego biznesu. Po kilku latach zawodowych doświadczeń postanowiła mieć w końcu interes na własność i wraz z mamą Erdenetsetseg prowadzi klinikę medycyny naturalnej w warszawskim Śródmieściu. We wszystkim wspiera Ikhbielga - młodszy brat Misheel, który pasjonuje się buddyjskimi tradycjami. Panie chętnie pokazały swój gabinet fotoreporterom, a internauci nie mogą przestać się zachwycać ich uderzającym podobieństwem! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.